Погода
$ 88.30 - 89.20
€ 94.85 - 95.70

Визиты Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию задали курс на будущее

223  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Недавние государственные визиты председателя КНР Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию укрепили отношения Китая с этими странами и перезапустили сотрудничество Китая и ЕС. Об этом заявил на пресс-конференции член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И. Внимание и политиков, и мировой прессы было приковано к ним с момента их объявления. Итоги визитов обсуждают и анализируют в разных странах, в том числе и в Кыргызстане.

Как сообщает агентство Синьхуа, визиты Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию в очередной раз продемонстрировали активные попытки Китая продвигать идею сообщества единой судьбы человечества на международной арене, укрепляя двусторонние отношения и инициируя новые формы регионального и глобального сотрудничества. Эти визиты продемонстрировали, что Китай, имеющий тысячелетнюю историю, всегда стремился к созданию мирных и стабильных отношений со своими соседями и другими государствами. И сообщество единой судьбы стало фундаментальной концепцией, объединяющей усилия стран в противостоянии вызовам и угрозам и пропагандирующей идею о том, что судьбы всех стран взаимосвязаны и мирное сосуществование возможно только через совместные усилия.

"История – наш лучший учитель"

На трехсторонней встрече в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен председатель КНР заявил, что сотрудничество Китая и Европейского союза по своей сути является взаимодополняющим и взаимовыгодным, Китай всегда рассматривает свои отношения с ЕС со стратегической и долгосрочной точки зрения. Они не направлены против какой-либо третьей стороны, не должны зависеть от какой-либо третьей стороны или диктоваться извне, сказал китайский лидер.

Э. Макрон подчеркнул, что Франции и ЕС необходимо укреплять сотрудничество с Китаем в разных областях, поскольку от этого зависит будущее Европы. По его словам, Франция надеется на расширение диалога и сотрудничества с Китаем, укрепление взаимного доверия и дружбы между Францией и Китаем, а также между ЕС и Китаем.

Как отметил министр иностранных дел КНР Ван И, в ходе государственного визита во Францию председатель КНР предложил отстаивать независимость и совместно предотвращать новую холодную войну или конфронтацию блоков; придерживаться взаимопонимания и совместно содействовать гармоничному сосуществованию в ярком мире; исходить из долгосрочной перспективы, чтобы совместно стремиться к равноправному и упорядоченному многополярному миру; выступать за взаимную выгоду и совместно противостоять разрыву экономических связей. Главы Китая и Франции достигли ряда договоренностей по дальнейшему развитию двусторонних отношений, согласились укреплять стратегическую стабильность двусторонних связей, использовать широкий потенциал взаимовыгодного сотрудничества, ускорить гуманитарные обмены и добиваться большего консенсуса в отношении глобального сотрудничества, добавил Ван И.

Две стороны выступили с четырьмя совместными заявлениями: по ситуации на Среднем Востоке, искусственному интеллекту и глобальному управлению, биоразнообразию и океанам, сельскохозяйственным обменам и сотрудничеству, а также подписали около 20 соглашений о кооперации.

Во время пребывания во Франции Си Цзиньпин, как отмечает Синьхуа", неоднократно упоминал об установлении дипломатических отношений между Китаем и Францией 60 лет назад, что стало важной вехой в отношениях Пекина с Западом. Это важное историческое событие, которое западные СМИ тогда назвали "дипломатическим ядерным взрывом", вызвало оживленные общественные дискуссии на Западе и оказало огромное влияние на международную обстановку.

В авторской статье, опубликованной во французском издании "Фигаро", Си Цзиньпин отметил, что "история - наш лучший учитель", поскольку сейчас мир "далек от спокойствия и вновь сталкивается с множеством рисков". Китай готов сотрудничать с Францией в духе, которым руководствовались при установлении наших дипломатических отношений, чтобы укрепить всеобъемлющее стратегическое партнерство между нашими двумя странами и внести новый вклад в укрепление сотрудничества мирового сообщества", - написал китайский лидер.

Особая "стальная связь" между Китаем и Сербией

Визит в Сербию стал первым визитом Си Цзиньпина в эту страну за последние восемь лет, и он станет важной вехой в улучшении и обновлении китайско-сербских отношений.

Как сообщает "Жэньминь жибао" онлайн, в Сербии есть небольшой городок Смедерево, где расположен сталелитейный завод со столетней историей. Он стал важным связующим звеном между Китаем и Сербией. Сталелитейный завод когда-то был единственным государственным заводом в регионе и являлся настоящей гордостью Сербии. Из-за конкуренции на международном рынке и управленческих проблем завод в Смедерево оказался на грани развала. В 2016 году китайская сталелитейная группа HBIS приобрела сталелитейный завод в Смедерево, подарив тысячам его сотрудников надежду.

19 июня 2016 года председатель Си Цзиньпин в ходе своего визита в Сербию посетил Смедерево и местный сталелитейный завод. "Мы обещаем внедрение передовых технологий, выход на более широкий рынок, защиту занятости на местном уровне и повышение уровня жизни людей", - заявил тогда председатель Си Цзиньпин.

Для проведения технического обслуживания оборудования и системной трансформации завода в Смедерево китайская сторона отобрала технические кадры, а также пригласила команду менеджеров и технических работников из Сербии в HBIS для обмена опытом и обучения. Начиная с 2016 года, сталелитейный завод HBIS в Смедерево достиг высокого уровня развития: его совокупный экспортный доход составляет около 4,77 млрд евро, завод уже много лет является крупнейшим экспортным предприятием в Сербии. В 2023 году объем производства завода в стоимостном выражении составил 795 млн евро, что составило 1,15% ВВП Сербии.

Сталелитейный завод преобразил город Смедерево. Успешное его развитие стало ярким примером сотрудничества между Китаем и Сербией в высококачественном строительстве "Пояса и пути", а также успешным примером взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Как отмечалось на всех встречах, сербская сторона рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Китаем в области внешней торговли, капиталовложений, инфраструктуры, логистики, искусственного интеллекта, новой энергетики и т.д.

В ходе визита в Сербию Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич договорились о создании китайско-сербского сообщества с единой судьбой в новую эпоху. Председатель КНР также объявил о первоначальных практических мерах Китая по поддержке этого процесса. Отметив, что это решение знаменует собой прорыв в построении сообщества с единой судьбой в Европе, Ван И подчеркнул, что оно, несомненно, станет новой вехой в истории китайско-сербских отношений и поможет двум странам ускорить процессы модернизации.

Создать лучшее будущее для двух народов

Китай и Венгрия приняли решение поднять уровень двусторонних отношений до всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.

В ходе совместной пресс-конференции с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном Си Цзиньпин указал, что Китай и Венгрия всегда были хорошими друзьями, которые доверяют и поддерживают друг друга, а также хорошими партнерами, стремящимися к взаимовыгодному сотрудничеству на протяжении многих лет. Естественно, что две страны будут и дальше улучшать отношения и обогащать двустороннее сотрудничество. Китайский лидер призвал обе стороны использовать повышение уровня отношений до всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху как возможность придать новый мощный импульс двустороннему сотрудничеству и создать лучшее будущее для двух народов.

В настоящее время китайско-венгерские отношения переживают лучший период в истории, и их всеобъемлющее стратегическое партнерство продолжает развиваться на высоком уровне. Благодаря углублению политического взаимодоверия и плодотворному сотрудничеству в различных областях, две страны создали модель для построения международных отношений нового типа, сказал Си Цзиньпин во время переговоров.

Как сообщает газете "Жэньминь жибао", Китай готов совместно с Венгрией укреплять сопряжение стратегий развития, эффективно использовать такие механизмы, как Китайско-Венгерский межправительственный комитет по сотрудничеству в рамках "Пояса и пути". А также содействовать упорядоченному сотрудничеству в сфере инфраструктуры и "зеленой" энергетики, в установленные сроки завершить строительство железной дороги Венгрия-Сербия и активно расширять сотрудничество в таких новых областях, как чистая энергетика и искусственный интеллект, сказал Си Цзиньпин. Он также указал, что Китай готов укреплять многосторонние связи и координацию с Венгрией, выступать за равноправный и упорядоченный многополярный мир и универсально выгодную и инклюзивную экономическую глобализацию, защищать международную справедливость, содействовать глобальному управлению в более справедливом и равноправном направлении и прилагать позитивные усилия для построения сообщества единой судьбы человечества.

Си Цзиньпин назвал Европу важным полюсом в многополярном мире и важным партнером на пути Китая к модернизации в китайском стиле. Он выразил надежду, что Венгрия на ротационной основе примет на себя председательство в Европейском Союзе во второй половине этого года, чтобы содействовать устойчивому и здоровому развитию отношений между Китаем и ЕС.

В свою очередь В. Орбан сказал Си Цзиньпину, что его визит еще раз демонстрирует глубокую дружбу и огромный потенциал между Венгрией и Китаем, а также имеет большое историческое значение для Венгрии и венгерско-китайских отношений.

Премьер-министр заявил, что Венгрия поддерживает Китай в защите его основных интересов и законных прав, а также придерживается и будет придерживаться принципа одного Китая.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437054
Теги:
визит, Европа, Китай, президент, Европейский союз, Си Цзиньпин, сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  