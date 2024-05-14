Визиты Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию задали курс на будущее

Недавние государственные визиты председателя КНР Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию укрепили отношения Китая с этими странами и перезапустили сотрудничество Китая и ЕС. Об этом заявил на пресс-конференции член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И. Внимание и политиков, и мировой прессы было приковано к ним с момента их объявления. Итоги визитов обсуждают и анализируют в разных странах, в том числе и в Кыргызстане.

Как сообщает агентство Синьхуа, визиты Си Цзиньпина во Францию, Сербию и Венгрию в очередной раз продемонстрировали активные попытки Китая продвигать идею сообщества единой судьбы человечества на международной арене, укрепляя двусторонние отношения и инициируя новые формы регионального и глобального сотрудничества. Эти визиты продемонстрировали, что Китай, имеющий тысячелетнюю историю, всегда стремился к созданию мирных и стабильных отношений со своими соседями и другими государствами. И сообщество единой судьбы стало фундаментальной концепцией, объединяющей усилия стран в противостоянии вызовам и угрозам и пропагандирующей идею о том, что судьбы всех стран взаимосвязаны и мирное сосуществование возможно только через совместные усилия.

"История – наш лучший учитель"

На трехсторонней встрече в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен председатель КНР заявил, что сотрудничество Китая и Европейского союза по своей сути является взаимодополняющим и взаимовыгодным, Китай всегда рассматривает свои отношения с ЕС со стратегической и долгосрочной точки зрения. Они не направлены против какой-либо третьей стороны, не должны зависеть от какой-либо третьей стороны или диктоваться извне, сказал китайский лидер.

Э. Макрон подчеркнул, что Франции и ЕС необходимо укреплять сотрудничество с Китаем в разных областях, поскольку от этого зависит будущее Европы. По его словам, Франция надеется на расширение диалога и сотрудничества с Китаем, укрепление взаимного доверия и дружбы между Францией и Китаем, а также между ЕС и Китаем.

Как отметил министр иностранных дел КНР Ван И, в ходе государственного визита во Францию председатель КНР предложил отстаивать независимость и совместно предотвращать новую холодную войну или конфронтацию блоков; придерживаться взаимопонимания и совместно содействовать гармоничному сосуществованию в ярком мире; исходить из долгосрочной перспективы, чтобы совместно стремиться к равноправному и упорядоченному многополярному миру; выступать за взаимную выгоду и совместно противостоять разрыву экономических связей. Главы Китая и Франции достигли ряда договоренностей по дальнейшему развитию двусторонних отношений, согласились укреплять стратегическую стабильность двусторонних связей, использовать широкий потенциал взаимовыгодного сотрудничества, ускорить гуманитарные обмены и добиваться большего консенсуса в отношении глобального сотрудничества, добавил Ван И.

Две стороны выступили с четырьмя совместными заявлениями: по ситуации на Среднем Востоке, искусственному интеллекту и глобальному управлению, биоразнообразию и океанам, сельскохозяйственным обменам и сотрудничеству, а также подписали около 20 соглашений о кооперации.

Во время пребывания во Франции Си Цзиньпин, как отмечает Синьхуа", неоднократно упоминал об установлении дипломатических отношений между Китаем и Францией 60 лет назад, что стало важной вехой в отношениях Пекина с Западом. Это важное историческое событие, которое западные СМИ тогда назвали "дипломатическим ядерным взрывом", вызвало оживленные общественные дискуссии на Западе и оказало огромное влияние на международную обстановку.

В авторской статье, опубликованной во французском издании "Фигаро", Си Цзиньпин отметил, что "история - наш лучший учитель", поскольку сейчас мир "далек от спокойствия и вновь сталкивается с множеством рисков". Китай готов сотрудничать с Францией в духе, которым руководствовались при установлении наших дипломатических отношений, чтобы укрепить всеобъемлющее стратегическое партнерство между нашими двумя странами и внести новый вклад в укрепление сотрудничества мирового сообщества", - написал китайский лидер.

Особая "стальная связь" между Китаем и Сербией

Визит в Сербию стал первым визитом Си Цзиньпина в эту страну за последние восемь лет, и он станет важной вехой в улучшении и обновлении китайско-сербских отношений.

Как сообщает "Жэньминь жибао" онлайн, в Сербии есть небольшой городок Смедерево, где расположен сталелитейный завод со столетней историей. Он стал важным связующим звеном между Китаем и Сербией. Сталелитейный завод когда-то был единственным государственным заводом в регионе и являлся настоящей гордостью Сербии. Из-за конкуренции на международном рынке и управленческих проблем завод в Смедерево оказался на грани развала. В 2016 году китайская сталелитейная группа HBIS приобрела сталелитейный завод в Смедерево, подарив тысячам его сотрудников надежду.

19 июня 2016 года председатель Си Цзиньпин в ходе своего визита в Сербию посетил Смедерево и местный сталелитейный завод. "Мы обещаем внедрение передовых технологий, выход на более широкий рынок, защиту занятости на местном уровне и повышение уровня жизни людей", - заявил тогда председатель Си Цзиньпин.

Для проведения технического обслуживания оборудования и системной трансформации завода в Смедерево китайская сторона отобрала технические кадры, а также пригласила команду менеджеров и технических работников из Сербии в HBIS для обмена опытом и обучения. Начиная с 2016 года, сталелитейный завод HBIS в Смедерево достиг высокого уровня развития: его совокупный экспортный доход составляет около 4,77 млрд евро, завод уже много лет является крупнейшим экспортным предприятием в Сербии. В 2023 году объем производства завода в стоимостном выражении составил 795 млн евро, что составило 1,15% ВВП Сербии.

Сталелитейный завод преобразил город Смедерево. Успешное его развитие стало ярким примером сотрудничества между Китаем и Сербией в высококачественном строительстве "Пояса и пути", а также успешным примером взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Как отмечалось на всех встречах, сербская сторона рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Китаем в области внешней торговли, капиталовложений, инфраструктуры, логистики, искусственного интеллекта, новой энергетики и т.д.

В ходе визита в Сербию Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич договорились о создании китайско-сербского сообщества с единой судьбой в новую эпоху. Председатель КНР также объявил о первоначальных практических мерах Китая по поддержке этого процесса. Отметив, что это решение знаменует собой прорыв в построении сообщества с единой судьбой в Европе, Ван И подчеркнул, что оно, несомненно, станет новой вехой в истории китайско-сербских отношений и поможет двум странам ускорить процессы модернизации.

Создать лучшее будущее для двух народов

Китай и Венгрия приняли решение поднять уровень двусторонних отношений до всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.

В ходе совместной пресс-конференции с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном Си Цзиньпин указал, что Китай и Венгрия всегда были хорошими друзьями, которые доверяют и поддерживают друг друга, а также хорошими партнерами, стремящимися к взаимовыгодному сотрудничеству на протяжении многих лет. Естественно, что две страны будут и дальше улучшать отношения и обогащать двустороннее сотрудничество. Китайский лидер призвал обе стороны использовать повышение уровня отношений до всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху как возможность придать новый мощный импульс двустороннему сотрудничеству и создать лучшее будущее для двух народов.

В настоящее время китайско-венгерские отношения переживают лучший период в истории, и их всеобъемлющее стратегическое партнерство продолжает развиваться на высоком уровне. Благодаря углублению политического взаимодоверия и плодотворному сотрудничеству в различных областях, две страны создали модель для построения международных отношений нового типа, сказал Си Цзиньпин во время переговоров.

Как сообщает газете "Жэньминь жибао", Китай готов совместно с Венгрией укреплять сопряжение стратегий развития, эффективно использовать такие механизмы, как Китайско-Венгерский межправительственный комитет по сотрудничеству в рамках "Пояса и пути". А также содействовать упорядоченному сотрудничеству в сфере инфраструктуры и "зеленой" энергетики, в установленные сроки завершить строительство железной дороги Венгрия-Сербия и активно расширять сотрудничество в таких новых областях, как чистая энергетика и искусственный интеллект, сказал Си Цзиньпин. Он также указал, что Китай готов укреплять многосторонние связи и координацию с Венгрией, выступать за равноправный и упорядоченный многополярный мир и универсально выгодную и инклюзивную экономическую глобализацию, защищать международную справедливость, содействовать глобальному управлению в более справедливом и равноправном направлении и прилагать позитивные усилия для построения сообщества единой судьбы человечества.

Си Цзиньпин назвал Европу важным полюсом в многополярном мире и важным партнером на пути Китая к модернизации в китайском стиле. Он выразил надежду, что Венгрия на ротационной основе примет на себя председательство в Европейском Союзе во второй половине этого года, чтобы содействовать устойчивому и здоровому развитию отношений между Китаем и ЕС.

В свою очередь В. Орбан сказал Си Цзиньпину, что его визит еще раз демонстрирует глубокую дружбу и огромный потенциал между Венгрией и Китаем, а также имеет большое историческое значение для Венгрии и венгерско-китайских отношений.

Премьер-министр заявил, что Венгрия поддерживает Китай в защите его основных интересов и законных прав, а также придерживается и будет придерживаться принципа одного Китая.