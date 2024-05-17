Задержан директор стоматологической клиники Кеминского района

Задержан директор стоматологической поликлиники Кеминского района гражданин М.Т.О. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанный в сговоре с главным бухгалтером Б.С. и начальником отдела кадров Н.С. не ставя в известность ранее уволенных сотрудников стоматологической поликлиники открывали на их имена счета в банках Кеминского района и под видом оплаты заработной платы переводились и обналичивались денежные средства со стороны указанных лиц в период с 2017 по 2023 года.

М.Т.О. оформил на работу своих близких родственников супругу и дочь, которым начислял заработную плату, однако фактически они не работали.

Предварительный ущерб, нанесённый государственному бюджету составляет около 5 млн сомов.

В настоящее время, в рамках уголовного дела М.Т.О водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц.