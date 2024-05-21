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Кыргызстан начал поставки мяса баранины в Иран

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- Светлана Лаптева
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Кыргызская Республика начала поставки охлажденного мяса баранины в Исламскую Республику Иран

Экспорт охлажденной баранины из Кыргызской Республики в Исламскую Республику Иран является важным шагом для развития торговых отношений между двумя странами. С учетом растущего спроса на качественное мясо в Иране, такая инициатива может стать выгодной не только для производителей мяса в Кыргызстане, но и для экономики страны в целом.

Как сообщает пресс-служба Минводсельхоза КР, 18 мая 2024 года первая партия охлажденной баранины в количестве 9860 кг. отгружено в Иран убойным предприятием ОсОО "Торо", при поддержке Ветеринарной службы при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

В отношении всей отгруженной продукции проведены все ветеринарно-санитарные, контрольно-надзорные мероприятия, а также осуществлен лабораторный контроль на показатели качества и безопасности.

ОсОО "Торо" намерено поставлять от 12 до 24 тонн баранины еженедельно в общем объеме 1000 тонн. На сегодняшний день Кыргызская Республика экспортирует мяса в Российскую Федерацию, Исламскую Республику Иран, ОАЭ, Кувейт.

Исламская Республика Иран имеют очень большой рынок и постоянно увеличивают импорт качественного мяса, сертифицированного по международным стандартам.


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URL: https://www.vb.kg/437218
Теги:
Иран, мясо, Кыргызстан
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