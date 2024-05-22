Начался конкурсный отбор на обучение в университетах Ирана для граждан КР

Культурное представительство при посольстве Исламской Республики Ирана в КР в соответствии с протоколом кыргызско-иранской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству объявляет о начале конкурсного отбора на обучение в высших учебных заведениях Ирана на 2024-2025 учебный год. Ежегодно в рамках иранской стипендиальной программы выделяются гранты для обучения иностранных граждан в ВУЗах Ирана на персидском языке (бакалавриат, магистратура и PhD докторантура).

Если какой-либо из следующих пунктов или подпунктов не будет соблюдён, это приведёт к задержке процесса заполнения документов, их рассмотрения и приёма в университет. Поэтому уважаемым заявителям следует принести необходимые документы в Культурное представительство при Посольстве ИРИ в КР, где им помогут заполнить анкеты в соответствии с нижеуказанными инструкциями и внести в список кандидатов.

1. Заявители должны быть из числа лучших студентов.

2. Заявители могут выбрать любую специальность, но приоритетными являются персидский язык и литература, иранистика, гуманитарные науки и исламоведение.

3. Приоритетными степенями образования для поступления являются магистратура и докторантура.

4. Требования к успеваемости:

Уровни образования Специальности Минимальный средний балл по 20-бальной шкале Минимальный средний балл по 100-бальной шкале

Бакалавриат Все специальности Школьный аттестат: 14 Школьный аттестат: 70

Магистратура Технические и фундаментальные науки Диплом бакалавра: 14 Диплом бакалавра: 70

Гуманитарные и сельскохозяйственные науки, искусство Диплом бакалавра: 15 Диплом бакалавра: 75

Докторантура (PhD) Все специальности Диплом магистра: 16 Диплом магистра: 80

5. Требования к возрасту:

Уровень образования Максимальный возраст

Бакалавриат 22 года

Специалитет (медицинские факультеты) 22 года

Магистратура 27 лет

Докторантура (PhD), ординатура, Fellowship 36 лет

6. Необходимые документы:

 Изображение документа о последнем уровне образования (без печати и подписи не считается действительным / нотариально заверенный перевод на английский язык).

 Изображение шкалы оценок академической успеваемости за последний уровень образования (без печати и подписи не считается действительной / нотариально заверенный перевод на английский язык).

 Изображение действующего заграничного паспорта, действительного не менее шести месяцев.

Внимание!

Изображения документов очень важны для предварительной проверки и, в случае принятия заявителя, оформления студенческой визы, поэтому они должны быть отсканированы, а не сделаны на смартфон.

7. Заявления и анкеты (заполняются в Культурном представительстве ИРИ в КР).

8. Виды стипендий:

 Полная стипендия А: бесплатное обучение, медицинская страховка, общежитие и ежемесячная стипендия (как правило, стипендия А предоставляется обучающимся по специальностям "Персидский язык и литература" и "Иранистика").

 Частичная стипендия B: бесплатное обучение, медицинская страховка, общежитие.

Примечание

 Ни одна из стипендий не покрывает иных расходов, таких как на учебники и авиабилеты.

 Расходы на питание по обоим видам стипендий несут студенты, но благодаря субсидиям плата довольно низкая.

 Все студенты, принятые на стипендию типа B, будут иметь возможность на переход на стипендию типа A по итогам семестра.

9. Заявители, обучавшиеся ранее в Исламской Республике Иран по стипендиальной программе, могут повторно подать заявку на рассмотрение.

10. Заявители, подававшие заявку в прошлом и получившие отказ, не могут подать новую заявку.

11. Принятые кандидаты должны въехать в Иран только по студенческой визе.

12. Квота на медицинские факультеты весьма ограничена. Только лучшие кандидаты должны выбирать медицинские науки в анкете для поступления. В дополнение к возрасту и среднему баллу, средний балл кандидата на поступление на медицинский факультет по курсу персидского языка должен быть не ниже 17 баллов по 20-бальной шкале.

Внимание!

Крайний срок подачи заявки на стипендию – 10 июня 2024 года.

13. Крайний срок подачи документов в Культурное представительство при Посольстве ИРИ в КР для поступления в первой половине учебного года – не позднее 10 июня, а во второй – не позднее 10 ноября.

14. Обучение в Тегеране не гарантируется, хоть высокая вероятность поступления в столичный ВУЗ и не отрицается.

15. Принятые кандидаты, не владеющие фарси, пройдут шестимесячный языковой курс в Казвине, городе-побратиме Бишкека с 14 апреля 2003 года.

Телефоны для справок: 0 312 903799; 996 550 070545 (звонить с 9:30 до 17:00).