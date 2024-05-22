В Турции не исключили, что Раиси погиб в результате диверсии

Не стоит удивляться, если авиакатастрофа, в результате которой погибли президент и глава МИД Ирана, окажется диверсией. Такое мнение выразил лидер турецкой левой партии "Vatan" ("Родина") Догу Перинчек.

"Я доверяю заявлениям иранского государства по этому вопросу, они заявили, что это был несчастный случай. Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство", - цитирует газета Aydınlık слова Перинчека.

Перинчек добавил, что Иран является одной из ведущих стран, которые борются против американского империализма и израильского сионизма. Именно это государство может стать мишенью для таких диверсий, считает Перинчек.

Однако для Ирана является прискорбным фактом, что президента страны не удалось защитить от такого несчастного случая. Из этой ситуации стране нужно извлечь уроки, считает политик.

Перинчек также сообщил, что делегация его партии была приглашена на церемонию похорон в Иране.

Ранее также стало известно, что во время крушения вертолета, в котором погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, погода на маршруте полета была нормальной.

19 мая агентство IRIB заявило, что вертолет, перевозивший Раиси, совершил жесткую посадку на северо-западе страны. По данным СМИ, причиной инцидента мог стать туман.

Борт президента сопровождали еще два вертолета. Вместе с Раиси летели губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати, министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян и аятолла Али Але Хашем.

Два воздушных судна, в которых были другие министры и чиновники, благополучно приземлились в пункте назначения, отмечает Tasnim.

В этот день Раиси на вертолете возвращался из Азербайджана, где вместе с лидером страны Ильхамом Алиевым принимал участие в церемонии открытия плотины на реке Арас.

В понедельник, 20 мая, гибель Раиси, главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана была официально подтверждена. Из восьми человек, находившихся на борту, не выжил никто.

Вертолет, на котором летели представители иранского руководства, упал в горах, воздушное судно оказалось полностью разрушено в результате инцидента.

Источник: РЕН ТВ