В Бишкеке строится дополнительный корпус к детскому саду №8

Управление капитального строительства мэрии города Бишкек продолжает работы по строительству дополнительного корпуса для ДОО №8. Новый корпус расположен по адресу: ул. Чокморова, 253. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, двухэтажное здание предназначено для размещения 160 мест. Общая площадь составляет 987,90 квадратных метров.

По проекту в корпусе будут расположены спальные и игровые комнаты, санузлы, медицинский кабинет, комната персонала, а также музыкально-гимнастический зал.

В настоящее время проводятся работы по внутренней и наружной отделке, монтажу наружных инженерных сетей, установке ограждений.

Также продолжается строительство детской игровой площадки.