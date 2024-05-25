Омбудсмен требует обратить внимание на вопрос применения пробации

Омбудсмен КР Джамиля Джаманбаева призывает государственные органы принять безотлагательные меры для обеспечения безопасности детей и женщин. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По данным пресс-службы, Джаманбаева с особой тревогой воспринимает жестокое убийство женщины и ее малолетних детей в Таласской области.

"Убийство невинных детей и их матери - это чудовищное преступление. Государственные органы должны принять все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность женщин и детей, так как насилие в их отношении растет", - призывает омбудсмен.

Акыйкатчы настоятельно требует от судебных органов и Министерства юстиции обратить внимание на вопрос применения пробации.

"Это не первый случай, когда после того, как преступника отпустили под пробационный надзор, он приходит к жертвам насилия и совершает зверские преступления", - отмечает Джамиля Джаманбаева.

Государственные органы должны принять все меры, чтобы обезопасить общество и жертв насилия от преступников, в отношении которых применена пробация.

Омбудсмен отмечает, что практика применения пробационного надзора в отношении преступников, которые осуждены по тяжким статьям, требует тщательного изучения и повторного рассмотрения.

"Институт Омбудсмена, как и наше общество, осуждает этот акт насилия и безжалостности. Наши мысли и молитвы с семьями жертв в этот трудный момент", - сказала омбудсмен.

Напомним, в селе Ак-Башат Айтматовского района Таласской области ночью 23 мая 2024 года произошло тройное убийство. Убиты были 26-летняя женщина с двумя детьми.