В торговых центрах Бишкека проведут бесплатные юридические консультации

В Бишкеке в торговых центрах сотрудники Института Акыйкатчы (Омбудсмена) КР с 28 мая по 1 июня будут проводить правовые консультации для граждан КР.

Бесплатная правовая консультация для посетителей будет проводиться в целях правового просвещения граждан в области защиты прав и свобод человека.

Акция посвящена Международному дню защиты детей.

В рамках пятидневного марафона по предоставлению бесплатной правовой консультации ТРЦ предоставили сотрудникам института площадки для размещения информационного стенда и рабочих мест.

Сотрудники института готовы ответить на вопросы горожан, а также дать необходимые юридические консультации, связанные с нарушением и восстановлением прав человека.

Так, консультации будут проходить по следующему графику с 10.00 до 18.00:

28 мая - "Бишкек Парк", этаж М1.

29 мая - "Азия Молл", 3 этаж.

30 мая - "Бета Сторес-2", 1 этаж.

31 мая - "Аю Гранд", 1 этаж.

1 июня - ЦУМ, 1 этаж