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Необъективность: за что критикуют доклады США о свободе вероисповедания

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- Анвар Ажиев
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Комиссия США по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF) при Государственном департаменте США, созданная в соответствии с Законом 1998 года о свободе вероисповедания, уже много лет публикует доклады о ситуации со свободой религий во всех странах мира. Они вызывают многочисленные упреки в необъективности, политической ангажированности, во вмешательстве во внутренние дела других стран, и, кроме прочего, в том, что США уже сами не являются маяком религиозной свободы. И данная критика вполне оправдана, пишет издание Asia-today.news.

Наезды на Кыргызстан и Центральную Азию в свежем докладе

1 мая комиссия опубликовала ежегодный доклад и рекомендации, в которых говорится о нарушениях религиозной свободы во всем мире. Впервые все пять государств Центральной Азии были так или иначе упомянуты в отчете за нарушения религиозных свобод.

В докладе за 2023-й год впервые упоминается Кыргызстан: USCIRF рекомендует включить республику в список "особого наблюдения" наряду с Казахстаном и Узбекистаном. В список государств, вызывающих "особую обеспокоенность", рекомендовано добавить Таджикистан и Туркменистан.

Рекомендация включить Кыргызстан в список "особого наблюдения" обосновывается якобы имеющим место усилением религиозных репрессий со стороны правительства страны в прошлом году.

Как пишет USCIRF, что в 2023-м власти Кыргызстана "все чаще применяли давно существующее ограничительное законодательство, регулирующее религию".

В докладе комиссии говорится, что Кыргызская Республика преследует мусульман, "которые исповедуют форму ислама, отклоняющуюся от предпочтительной государственной интерпретации", а также не мусульман, включая католиков, протестантов, свидетелей Иеговы и кришнаитов.

Отмечается, что в прошлом году правительство страны часто наказывало таких людей за их мирную религиозную деятельность и клеймило их и их убеждения как "экстремистские", чуждые или нетрадиционные.

В течение года власти вели список экстремистских групп, в который включали якобы мирные религиозные организации, и задерживали предполагаемых членов под предлогом борьбы с экстремизмом.

Борьба с экстремизмом – не притеснение религиозных свобод

То, что в США называют притеснением религиозной деятельности, на деле в Кыргызстане лишь является борьбой с отдельными проповедниками и сектами. Речь идет, к примеру, о тех, кто пропагандирует радикальные идеи, основанные на насилии и вражде. Противодействовать им необходимо, чтобы сохранить хрупкий мир спокойствия в республике на фоне активизации радикальных элементов. В частности, Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) активно борется против экстремистского движения "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", которое пропагандирует антигосударственные идеи.

ГКНБ ранее обращалось к гражданам с призывом придерживаться традиционного ислама и избегать радикальных и нетрадиционных течений, призывая их быть более бдительными и развивать свою религиозную грамотность путем получения религиозного образования в проверенных источниках, у видных религиозных деятелей и ученых.

Кроме того, существует множество ориентированных на Запад протестантских сообществ, члены которых называют себя христианами, а на деле распространяют в стране вредные и деструктивные идеи, противоречащие традиционным ценностям основных представленных в республике конфессий. Их деятельность государство также старается пресечь.

Кыргызстан – страна межконфессионального мира и согласия

Стоит напомнить, что в прошлом году в Бишкеке была проведена международная конференция на тему "Кыргызстан – страна межконфессионального мира и согласия". В своем обращении к участникам этой конференции президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что в стране существует свобода вероисповедания и она находится вне государственного управления.

Глава государства заявил, что ко всем конфессиям в республике относятся одинаково, и в этом направлении принята особая религиозная концепция.

"В эпоху глобальных перемен мы не должны терять свою кыргызскую идентичность, мы должны уважать и сохранять собственные традиции, обычаи и одежду иностранных народов", – говорилось в его обращении.

В конференции приняли участие представители разных религий из более чем 20 стран. Это представители государственных органов, уполномоченных по предотвращению радикализма, по религиозным вопросам, академического и экспертного сообщества.

Политическая мотивация

Между тем, объектами нападок США относительно религиозных свобод становятся не только наш Кыргызстан и другие страны Центральной Азии, но и основные геополитические соперники Вашингтона – Россия, Китай, Индия и Иран.

США уже внесли десятки физических и юридических лиц в девяти странах в список Магнитского за коррупцию и нарушение прав человека, ввели санкции против двух лидеров проиранского ополчения, ответственных, по их мнению, за преследования религиозных меньшинств, проживающих в Северном Ираке, наложили визовые ограничения в отношении представителей правительства КНР и Компартии Китая. К странам, которые систематически нарушают религиозные права, США относят прежде всего Россию за Закон "О свободе совести и о религиозных объединениях", ограничивающий поле деятельности зарубежных миссионеров, и Китай за "враждебность Коммунистической партии Китая ко всем конфессиям".

Касаясь религиозной ситуации в России, в докладах особо подчеркивался рост роли Русской православной церкви в обществе, и по этому поводу выражалась тревога. При этом большинство населения страны исповедуют православие, чем и обусловлено высокое значение Церкви в жизни страны.

В Министерстве иностранных дел ранее отмечали, что американское изложение ситуации с религиозными свободами изобилует изъянами и "белыми пятнами". В частности, в нем замалчиваются истинные причины и масштабы гонений на христиан в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки, многочисленные факты нападений, в том числе при пособничестве украинской милиции, на храмы УПЦ Московского патриархата на Украине.

Власти Китая заявляли, что замечания США не имеют фактической основы и искажают этническую и религиозную политику КНР. Вот что заявлял официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь:

"США продолжают распространять дезинформацию о Синьцзяне (в нем проживают уйгуры-мусульмане), чтобы использовать ее для сдерживания Китая и найти предлог для подавления Китая. Международное сообщество может это ясно видеть. Мы призываем США взглянуть правде в глаза и поразмыслить над своими собственными проблемами, уважать факты и правду, прекратить применять двойные стандарты и прекратить использовать так называемые права человека, религиозные и этнические проблемы для вмешательства во внутренние дела Китая. Попытка использовать так называемые права человека и религиозные проблемы для сдерживания развития Китая обречена на провал".

Индия в докладах американской комиссии отмечается как страна, которая ведет преследование религиозных меньшинств, в частности мусульман, хотя в Конституции этой страны с населением 1,4 миллиарда человек индуизм, ислам, христианство, буддизм, сикхизм и джайнизм причисляются к числу государственных религий. Конституция Индии гласит, что страна является светской. Согласно переписи 2011 года, 80 процентов населения Индии исповедуют индуизм, 14 процентов - мусульмане и два процента – христиане.

В отношении Ирана USCIRF выражал разочарование ухудшением условий для свободы религии, власти которого, по версии авторов докладов, преследовали, арестовывали, пытали и подвергали сексуальному насилию людей, мирно протестовавших против законов об обязательном ношении хиджаба, наряду с якобы продолжающимися жестокими репрессиями в отношении общин религиозных меньшинств.

А что же в самих США?

Между тем, США крайне избирательно относятся к притеснению религиозных свобод в различных странах мира. К примеру, они игнорируют случаи репрессивной политики против арабов в Израиле, поддерживая сионистов в их геноциде мусульманского населения.

Здесь также следует упомянуть доклад КНР о нарушениях прав человека в США в 2022 году. В данном докладе указывается, что в XXI веке США провели 85 военных операций в разных странах под лозунгом борьбы с терроризмом. В результате 923 тыс. человек были убиты, а 38 млн стали беженцами. США судят о правах человека в странах мира, тогда как в самих Штатах только в 2022 году в результате полицейского произвола было убито 1239 человек.

В указанном году в Федеральное бюро расследований США поступило более тысячи обращений по поводу религиозных конфликтов. Были зафиксированы факты, связанные с предрассудками как в отношении евреев, так и мусульман. Чаще всего нападения на мусульман фиксировались в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Кливленде и Чикаго. Поэтому, прежде чем распространять доклад, содержащий лживую информацию об Азербайджане, Соединенным Штатам следовало бы посмотреть на себя.


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URL: https://www.vb.kg/437412
Теги:
религия, США, Центральная Азия, экстремизм, терроризм, Кыргызстан
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