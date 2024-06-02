Арабских инвесторов пригласили вкладываться в горнодобывающий сектор КР

Заместитель министра экономики и коммерции КР Санжар Болотов в Саудовской Аравии на инвестиционном форуме "Совета сотрудничества арабских стран и Центральная Азия" рассказал про инвестиционные возможности Кыргызстана. сообщает пресс-служба ведомства.

В своей речи Болотов проинформировал о текущих тенденциях развитиях горнодобывающего сектора, таких как увеличение производства золота, внедрение передовых технологий и проведение регуляторных реформ.

Замглавы Минэкономики КР выделил перспективные инвестиционные возможности в горнодобывающем секторе и призвал к сотрудничеству инвесторов из арабского региона, подчеркивая готовность Кыргызской Республики к созданию совместных предприятий. Также участники Форума были приглашены на Горно-геологическом Форуме "MINEX Central Asia", который состоится в г. Бишкек 19-20 июня т.г.

В рамках форума заместитель министра экономики также принял участие в двусторонних встречах, в том числе с Министерством инвестиций и Министерством энергетики Королевства Саудовская Аравия. В ходе этих встреч обсуждались перспективные направления сотрудничества между Кыргызской Республикой и Саудовской Аравией и проведение очередного заседания Межправительственной комиссии.

Участие Болотова в форуме и двусторонних встречах подтвердило готовность Кыргызской Республики к укреплению экономических связей с арабскими странами и привлечению иностранных инвестиций для дальнейшего развития горнодобывающего сектора и экономики Кыргызской Республики.