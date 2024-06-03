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Кыргызстан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в сфере инвестиций

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В рамках встречи заместителя директора Национального агентства по инвестициям при президенте КР Жибек Абдуллаевой с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом в городе Эр-Рияд состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области продвижения прямых инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, подписанный меморандум является важным подготовительным шагом к заключению межправительственного соглашения о взаимной защите инвестиций между Кыргызской Республикой и Саудовской Аравией.

В рамках данного меморандума страны будут сотрудничать в сфере продвижения инвестиционного, экспортного потенциала двух стран, преференциях, а также взаимном обмене информацией о компаниях в настоящее время ведущую деятельность в наших странах.


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URL: https://www.vb.kg/437497
Теги:
инвестиции, меморандум, Саудовская Аравия, сотрудничество, Кыргызстан
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