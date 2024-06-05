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Что связывает премьер-министра Испании Педро Санчеса и Алмазбека Атамбаева?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Испанский премьер-министр и председатель Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес в конце апреля этого года удержался в кресле, несмотря на серьезные обвинения в коррупции. Предполагалось, что глава правительства Испании уйдет в отставку, но Санчес предпочел остаться в кресле премьера и даже попробовал повернуть ситуацию в свою пользу.

Тем более, относительно недавно, а именно 16 ноября 2023 года он был переизбран премьер-министром Испании, поскольку его кандидатуру поддержали сепаратисты Каталонии. Ранее Санчес предложил амнистию каталонским политикам, шесть лет назад принимавшим участие в попытке добиться независимости региона.

Впервые же он был избран премьер-министром 2 июня 2018 года, заменив на этом посту премьер-министра Мариано Рахоюя, чья партия оказалась замешана в коррупционном скандале.

Вообще, по данным европейских экспертов, Педро Санчес – очень опытный и сильный политик, который умеет находить выгоду в каждой ситуации. Поэтому для него проще пойти на репутационные риски при коррупционном скандале, чем уйти хоть на какое-то время с политической сцены.

Санчес и Атамбаев?

Учитывая политический опыт Санчеса, его прагматизм и страну, которой он управляет, невольно задаешься вопросом, что может объединять его с Атамбаевым? Как говорится, в чем интерес самого испанского премьера?

Напомним, 3 февраля 2023 года глава правительства Педро Санчес на пресс-конференции призвал власти Кыргызстана освободить Атамбаева.

"С политической точки зрения, как глава правительства Испании и президент "Социнтерна", мы ведем переговоры с кабмином этой страны, чтобы увидеть, когда мы сможем добиться освобождения нашего коллеги и бывшего главы государства. И посмотреть, сможем ли мы добиться его прибытия в Испанию. Всего не могу сказать, в настоящее время конфиденциальность и осмотрительность переговоров могут способствовать освобождению Алмазбека Атамбаева из тюрьмы и прибытию в Испанию для лечения от различных болезней", - сказал он.

И уже 14 февраля 2023 года Атамбаев был отпущен на свободу из колонии №27 в селе Молдовановка Чуйской области. В тот же день из-за проблем с здоровьем он улетел в Испанию на лечение по приглашению премьер-министра Испании Педро Санчеса.

А действительно, почему премьер-министр Испании так озаботился здоровьем и свободой на тот момент уже бывшего президента, а по факту уже уголовника? Неужели солидарность по социалистическому движению или какие-то другие гуманные соображения? Вряд ли любой здравомыслящий человек сможет поверить в эту откровенную чушь, чтобы такой опытный политик, как Санчес опустится до банальных сантиментов. Возможно, здесь дело в другом.

Испанская социалистическая рабочая партия находилась у власти три раза, а именно с 1982 по 1996 год при Фелипе Гонсалесе; с 2004 по 2011 год при Хосе Луисе Родригесе Сапатеро; и с 2018 года по настоящее время при Педро Санчесе. То есть 7 лет испанские социалисты не могли одержать победу, а в 2018 году, вдруг, побеждают и приходят к власти во главе с Санчесом. Что именно этому поспособствовало, можно только догадываться, по крайней мере, финансовую помощь друзей здесь точно нельзя исключать.

Тем более в истории тому немало примеров. Да вот даже если вспомнить Курманбека Бакиева, который проживает в Беларуси, то он также переехал в Минск, как говорится, не с пустыми руками. Дружба дружбой, но платить, а точнее вкладываться в местные предприятия все равно ведь пришлось. Так может и Атамбаев переехал в Испанию не с пустыми руками, ведь сам же говорил журналистам, что бог дал ему много денег. Возможно, теперь он им нашел в Испании более перспективное для него применение.


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URL: https://www.vb.kg/437529
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Испания, Кыргызстан, премьер-министр
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