"Олигархи и капиталисты, как правило, всегда будут отстаивать интересы своего класса, даже при наличии различных организаций или инициатив. Даже если в эти организации вступят блогеры или представители других сфер, они также будут действовать в интересах элиты, оказывая схожее влияние, как это делают агенты, подобные Ходорковскому, который, как известно, имеет связи с Ротшильдами и распродал свои активы."

Об этом на круглом столе "Прозападные НКО как фактор дестабилизации в постсоветских странах. Принятие закона об иностранных представителях (иноагентах), еще не факт успеха в противодействии 'мягкой силы' Запада" заявил блогер из Казахстана Альжан Исмагулов.

По его словам, для реализации настоящего суверенитета необходимо обеспечить полный контроль, который станет возможным лишь тогда, когда правящим классом станет множество граждан".

"В контексте Казахстана следует обратить внимание на ситуацию с атомной станцией, которую ранее планировали построить в Казахстане, но в настоящее время строительством этой станции занимаются узбеки за свой счет. Это означает, что Казахстан лишается выгод от этого проекта и даже может стать потребителем электроэнергии, производимой узбеками.

Что касается закона о иноагентах, сейчас у нас не хватает законодательной базы, аналогичной Грузии или России. На данный момент иноагенты, получающие финансирование из-за рубежа, обязаны лишь декларировать свои доходы в соответствующем комитете. Однако этого недостаточно. Нам нужно, чтобы они были явно помечены как иноагенты в СМИ, чтобы каждый видел, что они представляют интересы зарубежных структур. Внедрение такой законодательной инициативы изменит внутреннюю политическую обстановку и отношение народа к этим людям.

Если иноагенты будут всегда выступать как иноагенты, то это будет шагом к укреплению нашего суверенитета" - заявил Исмагулов.