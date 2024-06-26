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Форум ДСА - возможность углубить внутриазиатское развитие и взаимодействие

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- Нина Ничипорова
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На этой неделе в Тегеране прошла встреча министров иностранных дел стран-участниц форума "Диалог по сотрудничеству в Азии", известного как ДСА. В ней приняли участие министры и высокопоставленные чиновники 35 стран, а также главы региональных, многосторонних азиатских организаций.

Это важное многостороннее мероприятие состоялось в то время, когда Исламская Республика Иран скорбит о потере и мученической гибели президента страны аятоллы Раиси и министра иностранных дел д-ра Амир-Абдоллахияна. Встреча в Тегеране была запланирована с учетом долгосрочных перспектив при поддержке обоих глубокоуважаемых лиц. При действующем иранском правительстве покойными президентом и министром иностранных дел были приложены серьезные и впечатляющие усилия для того, чтобы исключение монополии на взаимодействия и исключение опоры на Запад при сосредоточении на Восток стали реальностью, чтобы укрепилась азиатская идентичность, и в конечном итоге политика добрососедства начала служить коллективному развитию и безопасности. Несомненно, региональная интеграция через активное участие в региональных и глобальных организациях спасет международное сообщество от вреда систем доминирования и направит его к многосторонности как средству реализации справедливости на международной арене.

С этой же точки зрения стоит отметить особое внимание нынешнего правительства Ирана к ШОС и БРИКС, начавшееся после официального членства ИРИ в этих двух основанных на многостороннем мышлении международных механизмах и продолжающееся при его активном участии в них. Следуя по пути многосторонности, необходимо также уделять внимание идентичности и идеалам сообществ, а в "Диалоге по сотрудничеству в Азии" ответ на этот животрепещущий вопрос заложен изначально. Членство развивающихся держав на этом форуме еще больше активизировало формирование особой идентичности и повышение оптимизма в отношении его многообещающего будущего.

Азия и весь мир по-прежнему глубоко опечалены и потрясены продолжающимися преступлениями и геноцидом, совершаемыми сионистским режимом в секторе Газа. Уже более восьми месяцев в Палестине продолжается гуманитарная катастрофа, а международное сообщество не может остановить нападения на невинных людей, в том числе женщин и детей, из-за создаваемых режимом препятствий. Между тем, каждое из государств-членов ДСА в свою очередь прилагало усилия, чтобы положить конец этим преступлениям, установить режим прекращения огня и доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Коллективные усилия в этом отношении по-прежнему являются необходимостью и важным шагом на пути к целям данного форума, о чем подчеркнуто во время встречи в Тегеране.

Следует упомянуть, что в середине июня, будучи участниками встречи министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества и развития в Турции, мы стали свидетелями усилий стран-членов данной организации занять единую коллективную позицию, чтобы остановить агрессию и положить конец геноциду в секторе Газа.

Созданный в 2002 году "Диалог по сотрудничеству в Азии" охватывает обширную территорию огромного азиатского континента. На долю тридцати пяти стран-членов форума приходится в общей сложности 56% мирового населения и 35% мирового валового внутреннего продукта. Посредством диалога и партнерства эти страны стремятся развивать свои отношения в различных областях, таких, как транспорт и связь, наука, технологии и инновации, образование и развитие человеческих ресурсов, продовольствие, энергетика и водная безопасность, культура и туризм, а также инклюзивное и устойчивое развитие. Исламская Республика Иран присоединилась к ДСА в 2004 году и считается одним из ее активных членов. С октября 2023 года покойный министр иностранных дел Ирана был председателем ДСА. Помимо Ирана, в состав ДСА входят Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Бруней, Сингапур, Камбоджа, Вьетнам, Мьянма, Лаос, Непал, Россия, Турция, Япония, Китай, Монголия, Южная Корея, Индия, Афганистан, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Бутан, Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Оман, Палестина, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

Одна из целей форума - формирование Азиатского сообщества. Учитывая богатое культурное наследие и непреходящие ценности Азии, сильнейшие потенциальные и реальные экономические и технологические ресурсы континента, а также, если у его народов появится и превалирует чувство принадлежности к азиатскому сообществу, то все это обязательно принесет им много благ и преимуществ. Это также побудит азиатские государства сформировать в подходящие на то время азиатские коалиции, а в конечном итоге - и Азиатский союз. А "Диалог по сотрудничеству в Азии" может сыграть важную роль в этом направлении. В то же время мы не должны игнорировать влияние взаимодействия народов друг с другом и роль частного сектора в реализации этих ценных целей. Внутриазиатский туризм и культурообмен, а также активное участие частного сектора стран-участниц форума во внутриазиатских экономических и коммерческих взаимодействиях являются эффективными движущими силами в этом процессе.

За время председательства в форуме Исламская Республика Иран предприняла эффективные шаги в обеих вышеупомянутых областях. Объявление г. Йезд "Туристической столицей ДСА 2024 года" предоставило подходящую платформу для проведения некоторых азиатских культурно-туристических мероприятий и программ. Также в этом году в Йезде состоится встреча министров туризма стран-участниц форума, где уважаемые министры примут решение о дальнейшем сотрудничестве. В мае этого года в Исфахане также состоялось заседание торгово-промышленных палат стран-участниц ДСА, на котором были достигнуты договоренности о некоторых будущих совместных действиях и опубликован итоговый документ "Исфаханский пакт".

Внешняя политика Исламской Республики Иран включает в себя многосторонность, добрососедство и коллективное развитие через регионализм. В этом контексте противодействие односторонности и гегемонии, поддержка региональных и внерегиональных многосторонних механизмов являются одними из главных дипломатических приоритетов страны. Соответственно, мы воспользовались нашими возможностями в качестве Председателя ДСА для укрепления и устойчивости его структур диалога и сотрудничества. И при поддержке государств-членов и секретариата ДСА мы предприняли некоторые эффективные и позитивные шаги в этом направлении. Министерская встреча ДСА в Тегеране рассмотрела некоторые из этих мер и инициатив и приняла по ним решение.

Али Багери, исполняющий обязанности министра иностранных дел

Исламской Республики Иран


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URL: https://www.vb.kg/437917
Теги:
Иран, Палестина, туризм, форум, Кыргызстан, инициатива
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