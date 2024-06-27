Иван Чебесков: Интерес к "исламским финансам" выходит за рамки религий

У исламского финансирования большой потенциал. Особенно на фоне традиционных финансов, где существуют ограничения с точки зрения этики и устойчивости. Тем более, что в последнее время интерес к подобному роду финансов выходит за рамки религий. Об этом на бизнес-форуме Евразийского банка развития (Годовом отчете) сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков, передает корреспондент VB.KG.

Он отметил, что в прошлом году был запущен пилот в четырех регионах России.

"Потенциал этого сектора огромен - триллионы рублей только внутри РФ. Мы также видим огромные перспективы с другими странами по этой линии. Сейчас в реестре РФ ро этой линии работает 23 организации, но в ближайшее время ожидаем приход еще пары десятков компаний. Изначально "пилот" был рассчитан на два года, но мы решили продлить его с расширением по всей территории страны",- пояснил Чебесков

Особый акцент замминистра РФ сделал на перспективы роста и сотрудничества России с другими странами в этом направлении и пригласил государства ЦА к диалогу.

Напомним, бизнес-форум Евразийского банка развития (Годовой отчет) проходит в Алматы (Казахстан) с 26 по 28 июня.