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Иван Чебесков: Интерес к "исламским финансам" выходит за рамки религий

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- Виктория Гунгер
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У исламского финансирования большой потенциал. Особенно на фоне традиционных финансов, где существуют ограничения с точки зрения этики и устойчивости. Тем более, что в последнее время интерес к подобному роду финансов выходит за рамки религий. Об этом на бизнес-форуме Евразийского банка развития (Годовом отчете) сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков, передает корреспондент VB.KG.

Он отметил, что в прошлом году был запущен пилот в четырех регионах России.

"Потенциал этого сектора огромен - триллионы рублей только внутри РФ. Мы также видим огромные перспективы с другими странами по этой линии. Сейчас в реестре РФ ро этой линии работает 23 организации, но в ближайшее время ожидаем приход еще пары десятков компаний. Изначально "пилот" был рассчитан на два года, но мы решили продлить его с расширением по всей территории страны",- пояснил Чебесков

Особый акцент замминистра РФ сделал на перспективы роста и сотрудничества России с другими странами в этом направлении и пригласил государства ЦА к диалогу.

Напомним, бизнес-форум Евразийского банка развития (Годовой отчет) проходит в Алматы (Казахстан) с 26 по 28 июня.


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URL: https://www.vb.kg/437958
Теги:
банковский сектор, Казахстан, Россия, Кыргызстан, деньги, экономика, ЕАБР
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