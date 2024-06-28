Аятолла Раиси – человек из народа, павший за нацию

Сейед Эбрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в религиозной семье в городе Мешхеде. Он лишился отца в возрасте пяти лет. Начальное образование получил в Мешхеде, а затем в 1975 году продолжил учёбу в Кумской исламской семинарии и медресе аятоллы Боруджерди.

Раиси начал свою карьеру в 1980 г. с работы в судебной системе. В 1983 г. в возрасте 23 лет он женился и впоследствии стал отцом двух дочерей. С 1989 по 1994 г. Раиси был прокурором Тегерана, а затем его повысили до главы Генеральной инспекции страны, которую он возглавлял до 2004 г. В 2004 г. он стал первым заместителем главы судебной власти в течение десяти лет и оставался им до 2014 г. В августе 2014 г. он стал генеральным прокурором Ирана и ушёл в отставку в марте 2016 г. В марте 2016 г. Раиси был назначен председателем "Аста́не Ку́дсе Резави́" - самого крупного и влиятельного исламского благотворительного и паломнического фонда в Иране, а 16 марта 2019 г. указом Верховного лидера революции он был назначен главой судебной власти Ирана. По итогам тринадцатых президентских выборов в Иране 18 июня 2021 г. Сейед Эбрахим Раиси стал президентом страны, набрав более 18 миллионов голосов.

19 мая 2024 г. Сейед Эбрахим Раиси, возвращаясь в Тебриз с церемонии открытия гидроузла ГЭС "Гыз-Галасы" на севере иранской провинции Восточный Азербайжан, погиб вместе с членами сопровождавшей его делегации в результате крушения вертолёта в округе Варзеган провинции Восточный Азербайджан.

Внешняя политика правительства Раиси

Внешняя политика Сейед Эбрахима Раиси была ориентирована на дружбу с соседними странами и региональными державами. На этом пути он добился значительных успехов, что стало важным рычагом для поддержания баланса во внешних отношениях в накалённой атмосфере отношений со странами Запада.

Приход к власти 13-го правительства принёс новые элементы и нарративы. По мнению экспертов, внешняя политика 13-го правительства была основана на дискурсе прагматического революционизма и основанного на справедливость мультилатерализма, основные элементы которого отмена санкций, баланс в экономических и политических внешних связей и опора на стратегию стремления к Востоку и взаимодействия с соседями. При этом важнейшая внешнеполитическая линия 13-го правительства была сосредоточена на стратегии Сопротивления в регионе. И избрание министром иностранных дел Хосейна Амир-Абдоллахиана, имевшего богатый опыт работы в регионе и странах Персидского залива, свидетельствовало о серьёзном настрое Ирана в плане стратегии и тактики.

Во время президенства Сейед Эбрахима Раиси Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Иран присоединился к этой организации в качестве наблюдателя в 2005 г., а год спустя подал заявку на полноправное членство. Этот запрос вызвал много дискуссий и откладывался годами, пока на 21-м саммите в 2021 г. не было единогласно одобрено полноправное членство Ирана.

На 23-м саммите глав стран-членов ШОС Сейед Эбрахим Раиси, как представитель девятого полноправного члена этой влиятельной региональной организации, заявил, что главное орудие стран-членов для единства и миротворчества - это цивилизационный потенциал стран-участниц, и что сегодня этот древний континент, который возрождается, должен развивать свои культуры и цивилизации, опираясь на нравственность, духовность, справедливость, рациональность и уважение человеческого достоинства. Сейчас ШОС, будучи символом этой великой семьи цивилизаций, может открыть новые горизонты регионального сближения и сотрудничества в области построения безопасности.

В этот период Иран также стал членом БРИКС. Членство ИРИ в этой организации официально началось 1 января 2024 г. С вступлением новых членов БРИКС обрела новый вес и значение на международной арене, и этот многогранный механизм предоставляет Ирану новые большие возможности в сфере международных многосторонних отношений.

Ирану также удалось возобновить дипломатические отношения с рядом арабских и африканских стран, в том числе Саудовская Аравия, Кувейт, Египет, Ливия, Судан и Джибути, что стало большим событием на региональном и международном уровнях. 10 марта 2023 г. по итогам встречи Али Шамхани, тогдашнего секретаря Высшего совета национальной безопасности ИРИ, и его саудовского коллеги в Китае дипломатические отношения между Ираном и Саудовской Аравии возобновились.

Шесть месяцев спустя министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир-Абдоллахиан встретился в Джидде с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Эта встреча стала апогеем в развитии отношений после 7 лет прекращения дипломатических связей между двумя странами.

Иран и Саудовская Аравия играют ключевую роль в геополитическом развитии региона Персидского залива. В последнее десятилетие из-за множества политических событий отношения между этими двумя странами столкнулись с серьёзными проблемами, а напряжённость между ними сыграла негативную роль в регионе. Поэтому благодаря возобновлению отношений между ними геополитическая ситуация в регионе улучшилась и его будущее с точки зрения экономики и безопасности видится более перспективным.

Правительство Сейед Эбрахима Раиси предпринимало активные шаги с целью возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, но разногласия между Ираном и другими членами СВПД, а также США, по некоторым деталям не позволили полностью вернуться к этому документу, но правительство и внешнеполитический аппарат активно проводили переговоры и предпринимали все возможные меры ради отмены санкций, что они неизменно подчёркивали.

Одной из этих мер, которая была осуществлена при полной поддержке МИД Ирана, стала добыча и продажа иранской сырой нефти на самом высоком уровне с 2018 г. В настоящее время добыча нефти в Иране составляет 3,4 млн. баррелей в сутки.

Укрепление отношений с КНР и РФ было ещё одним действием правительства Сейед Эбрахима Раиси. Его правительство расширило своё взаимодействие с этими двумя странами на политическом, экономическом, культурном и военном уровнях гораздо больше, чем все предыдущие правительства.