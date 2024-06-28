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ЕАБР потратит на строительство дорожной развязки в Узгене 30 млн долларов

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- Виктория Гунгер
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ЕАБР реализует проект по строительству дорог на юге Кыргызстана в городе Узген. Об этом на бизнес-форуме ЕАБР (Годовом отчете) сообщил старший управляющий директор–руководитель дирекции по транспорту и инфраструктуре банка Сергей Игнатов, передает корреспондент VB.KG.

"Проект недорогой – около 30 млн долларов. Однако важный для республики. Он даст возможность минимизировать пробки в стране. Реализуется в формате ГЧП. Надеемся, что такой формат даст импульс для дальнейшего развития государственно-частного партнерства в республике", - подчеркнул Игнатов.

Напомним, бизнес-форум Евразийского банка развития (Годовой отчет) проходит в Алматы (Казахстан) с 26 по 28 июня.


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URL: https://www.vb.kg/437995
Теги:
дороги, Кыргызстан, деньги, ЕАБР
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