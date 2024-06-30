Погода
$ 86.08 - 86.85
€ 92.07 - 93.00

Краткосрочные шенгенские визы можно получить в посольстве Венгрии в КР

74  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Согласно информации Посольства Венгрии в Кыргызской Республике, с 1 июля 2024 года консульский отдел Посольства Венгрии в Кыргызской Республике начнет прием документов для получения краткосрочных шенгенских виз типа "С" в Швецию.

Подача документов будет осуществляться исключительно по предварительной записи в визовом центре VFS Global в Бишкеке минимум за 15 дней и максимум за 6 месяцев до даты планируемой поездки. Для получения более подробной информации необходимо пройти по следующей ссылке: https://bishkek.mfa.gov.hu/rus

Министерство просит граждан Кыргызской Республики заблаговременно планировать свои заграничные поездки


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438010
Теги:
виза, Европа, посольство, Венгрия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  