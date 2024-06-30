Краткосрочные шенгенские визы можно получить в посольстве Венгрии в КР

Согласно информации Посольства Венгрии в Кыргызской Республике, с 1 июля 2024 года консульский отдел Посольства Венгрии в Кыргызской Республике начнет прием документов для получения краткосрочных шенгенских виз типа "С" в Швецию.

Подача документов будет осуществляться исключительно по предварительной записи в визовом центре VFS Global в Бишкеке минимум за 15 дней и максимум за 6 месяцев до даты планируемой поездки. Для получения более подробной информации необходимо пройти по следующей ссылке: https://bishkek.mfa.gov.hu/rus

Министерство просит граждан Кыргызской Республики заблаговременно планировать свои заграничные поездки