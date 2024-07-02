С начала украинской войны стало ясно, что неограниченная военная поддержка, распространившихся на Украине экстремистских группировок, целью которых является не только уничтожение украинских земель, но и распространение оружия не только в Украине, но и в мире, активно поддерживается США, чтобы посеять хаос, пишет Alwataniyeh.com.

По словам авторов, то, что делали Соединенные Штаты Америки и некоторые европейские страны, поддерживая украинскую армию различными видами оружия, направлено на четкое управление процессом контрабанды оружия за границу.

"Главная цель американской внешней политики – посеять хаос в мире, особенно там, где имеются важные ресурсы, подпадающие под стратегические цели внешней политики. К тому же, экспорт оружия является примером, аналогичным процессу экспорта боевых группировок наемников на Украину, на Ближний Восток и в Северную Африку и др. Мы видели, как группы наемников сражались бок о бок с украинской армией и убили тысячи людей. В статье представлена переписка об операции по контрабанде оружия из Украины через Болгарию, а затем на территорию Турции, включая Ближний Восток и другие "горячие" точки. Она показывает, что существуют каналы по контрабанде оружия из Украины за рубеж. Оружие включает в себя ракеты "Джавелин", принадлежащие НАТО, а также некоторые украинские вооружения: ракеты "РПВ16" и "ВОГ40". Это оружие передается в руки боевиков, приехавших в Украину с целью получения денег", - говорится в статье.

Обнаруженная контрабанда оружия полностью повторяет то оружие, что было нелегально вывезено из Украины через ополченцев, связанных с президентом Украины Владимиром Зеленским, НАТО и Соединенными Штатами Америки. Это означает, что мы стоим перед новой ареной конфликта. И что индустрию терроризма, финансируя ее современным оружием, реализует политика Соединенных Штатов Америки в мире.

"На примере наглядно показано, что делают экстремистские группы наемников в сотрудничестве с торговцами оружием с целью его экспорта в отдельные страны, где сеют хаос в интересах НАТО и США", - подчеркивают авторы статьи.