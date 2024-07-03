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ГКНБ: В Джалал-Абаде задержаны 57 граждан Бангладеш за незаконную миграцию

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В Джалал-Абадской области при попытке незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана задержаны 11 граждан Республики Бангладеш. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что 8 июня граждане Республики Бангладеш прибыли в Республику Узбекистан в целях трудовой миграции, однако не найдя работу в РУ, приняли решение переправится в КР, в обход установленных пунктов пропуска госграницы. Вместе с гражданами Республики Бангладеш задержан гражданин КР "Н.А.И.", который организовал канал нелегальной миграции.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к организации канала нелегальной миграции.

Кроме того, 21 мая сего года в г.Базар-Коргон и с.Сейдикум Базар-Коргонского района сотрудниками были выявлены иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории Джалал-Абадской области, по итогам задержаны 46 граждан Республики Бангладеш, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность на территории страны, игнорируя требования миграционного Законодательства.

На задержанных иностранцев составлены административные протокола и судебными органами рассматривается вопрос об их выдворении за пределы КР.


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URL: https://www.vb.kg/438083
Теги:
Бангладеш, Джалал-Абадская область, трудовая миграция, ГКНБ
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