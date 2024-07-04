В Санкт-Петербурге омбудсмены РФ и КР встретились с трудовыми мигрантами

В Санкт-Петербурге Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провели совместный прием граждан КР, пребывающих на территории России в трудовой миграции.

Джамиля Джаманбаева отметила, что такой формат приема граждан позволит на месте решать проблемы соотечественников, которые в силу определенных обстоятельств столкнулись с нарушениями прав и свобод человека.

"Наша задача не только выслушать ваши чаяния, но и на месте совместными усилиями Института Омбудсмена Кыргызстана, генерального консульства КР в Санкт-Петербурге, а также аппаратом уполномоченного по правам человека в России решать их, каждый по своей линии. А также принять все меры для обеспечения защиты прав и свобод наших соотечественников, пребывающих в миграции на территории России", - отметила Омбудсмен Кыргызстана.

Генеральный консул КР в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеева отметила, что в данном городе пребывают около 50 тыс. кыргызстанцев.

Во время встречи представители кыргызских диаспор в Санкт-Петербурге обратились к Омбудсмену Кыргызстана с просьбой оказать содействие в защите системных нарушений прав мигрантов из КР.

В частности, участники встречи пожаловались на трудности при прохождении процедуры регистрации. По их словам, из-за долгих очередей не укладываются в срок, кроме этого, чтобы отстоять очереди приходится постоянно отпрашиваться с работы, более того требуется присутствие и владельца жилья, где мигранты должны зарегистрироваться.

"Из-за таких трудностей мигранты не успевают в срок оформить постановку на миграционный учет и вынуждены выезжать обратно, в Кыргызстан, чтобы обнулить срок временного пребывания в России", - рассказал представитель диаспоры.

Также представители кыргызской диаспоры обратили внимание на проблемы мигрантов, которые связаны с выдворением из страны за административные нарушения.

"Мне позвонил наш соотечественник, его супругу за административное нарушение выдворяют из страны. Есть решение суда. Сейчас ее увезли в Центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе (Санкт-Петербург). Малолетние дети остались без присмотра", - рассказала представительница кыргызской диаспоры.

Джамиля Джаманбаева сообщила, что также возьмет под личный контроль данный вопрос.

Москалькова на месте поручила сотрудникам своего аппарата принять меры для обеспечения защиты прав мигрантов.

"На практике в отношении женщин с детьми не применяется принудительное выдворение, то есть женщине предоставляется возможность вместе с детьми добровольно выехать из страны. Поэтому мы считаем, что в данной ситуации требуется наше вмешательство, так как нельзя разлучать детей с матерью. Дети не должны оставаться без присмотра. Наши сотрудники примут меры для обеспечения прав семьи, в первую очередь детей", - отметила Москалькова.

Омбудсмен Кыргызстана добавила, что касательно выдворений мигрантов, то данный вопрос обсужден на заседании Комиссии по правам человека СНГ.

"Кыргызстан внес предложение на рассмотрение комиссии о необходимости обратить внимание на строгость норм. Так как согласно закону РФ депортируются за два административных нарушения в течение трех лет. Предлагаем рассмотреть альтернативу выдворению в виде штрафа или смягчения норм миграционных законов", - отметила Джамиля Джаманбаева.

Москалькова подчеркнула, что касательно норм о выдворении ранее вносили предложение в законодательный орган, который частично его поддержал.

"Сейчас по определенным административным нарушениям есть альтернатива в виде штрафа. К нам обратились за год 28 граждан КР, пребывающих в России, из них 10 обращений разрешились положительно. Заявления касались проблем с выдворением. В суде мы доказываем необходимость применения альтернативных мер кроме выдворения", - заявила Москалькова.

Также на встрече обсудили важность знания и понимания законов страны пребывания, а также необходимость предоставления задержанным мигрантам своевременной консульской помощи и переводчика.

Ранее омбудсмены двух стран подписали протокол о взаимодействии по обеспечению защиты прав граждан Кыргызстана в России, а также граждан РФ в КР. В соответствии с ним Джаманбаева и Москалькова в августе 2023 года проводили личный прием граждан в Москве.

Отметим, в момент публикации пресс-релиза стало известно, что согласно решению суда гражданку КР будут выдворять принудительно из страны. Но ей предоставили возможность выехать вместе с детьми.