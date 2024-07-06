Ташиев зря свой хлеб не ест

Тем, что глава ГКНБ Кыргызстана успешно борется с коррупцией, попутно решая вопросы внешней и внутренней безопасности и укрепления границ, уже никого не удивишь. Теперь он расчехлил топор войны и в отношении экстремизма.

Когда генерал Ташиев четыре года назад пришел на эту должность, его назначение вызвало у многих в лучшем случае недоумение. Недоброжелатели называли его "дос-секретарем" Садыра Жапарова и утверждали, что без своего друга рангом повыше Камчыбек Кыдыршаевич шагу ступить не сможет. Критиковали его мундир, который якобы как-то "не так" на нем сидит (у нашей оппозиции вообще "фишка" такая – ругать власть за "неправильную" одежду). Каким-то "специалистам" не нравилась чрезмерная, как они считали, открытость Ташиева: что же это, дескать, за чекист, если он охотно проводит пресс-конференции и делится с народом своими планами и общими подробностями спецопераций? Кто-то сильно сомневался в том, что из эмчеэсовца Ташиева выйдет хоть какой-нибудь председатель ГКНБ: не по Сеньке, мол, шапка…

Теперь, спустя немного времени (что такое неполные четыре года в государственных масштабах), сомнения развеялись: генерал Ташиев – на своем месте. Его авторитет вместе с рейтингом неуклонно растет. В связке с президентом человек проводит очень большую работу, расчищая авгиевы конюшни – которые до него и Жапарова в Кыргызстане никто и не думал чистить.

Чем занимался президент Акаев? Волновали ли его такие общегосударственные проблемы, как взяточничество чиновников, едва ли не повальная продажность правоохранительных органов (включая суды), конфликты на границах, организованная преступность, терроризм, экстремизм и наркотрафик? Вряд ли. Кто-то, вместо того чтобы любить искусство в себе, любит себя в искусстве; Аскар Акаевич, вместо того чтобы любить страну, любил в стране себя и своих близких. Ради себя и семьи, собственно, управлял государством, создав в нем благодатную среду для развития и укрепления и коррупции, и бандитизма, и экстремизма. Чем при Акаеве занимались подконтрольные ему спецслужбы? Это вообще трудно сказать: в чекистской среде было принято молчать – чтоб никто не догадался, что происходит, кто и как с этим борется и чем заканчивается борьба.

В бакиевскую эпоху все то зло, на которое сейчас ополчился Ташиев, расцвело пышным цветом. Именно Курманбек Салиевич едва ли не открыто способствовал сращиванию власти и криминала до степени сиамских близнецов. А как народ? О народе президент Бакиев тоже заботился, советуя ему собирать кизяк, чтобы не замерзнуть зимой.

Алмазбек Атамбаев о народе думал много… По крайней мере он много об этом говорил. Под звуки его красивых речей, при потворстве спецслужб, в Кыргызстане потихоньку продолжали твориться темные дела и делишки.

Его последователь Жээнбеков и вовсе устроил геноцид собственного народа. Вспомним пандемию ковида, когда, как вода в песок, утекали в неизвестном направлении деньги, выделяемые на борьбу с коронавирусом – пока так же, как вода в песок, утекали человеческие жизни. Где был президент? Где было начальство ГКНБ?

Впрочем, тогда в Кыргызстане еще считалось, что не комитетское это дело – беспокоиться о жизни и здоровье граждан. Только Ташиев с подачи Жапарова переломил эту ситуацию и поставил Госкомитет национальной безопасности по-настоящему на службу народу. Ташиева касается все. Абсолютно все, что происходит в стране. Он берется за решение любого вопроса, любой мало-мальской проблемы, с которой к нему обращаются люди. Даже если этот вопрос на первый взгляд никак не входит в его компетенцию и в сферу интересов ГКНБ.

В Кыргызстане неожиданно стали раскрываться громкие преступления десятилетней (и более) давности, которые считались "висяками". Так же неожиданно стали задерживаться и отправляться за решетку самые, казалось, неприкасаемые, но давно заслуживающие справедливого наказания. Неожиданно (никто и не предполагал, что так можно было) началась тотальная чистка – и в милицейских, и в прокурорских, и в судейских рядах. Все проштрафившиеся беспощадно увольняются. Неожиданно оказалось, что нет нерешаемых вопросов касательно взаимоотношений с ближайшими соседями – узбеками и таджиками.

И совсем уж неожиданно: кыргызстанцы теперь видят и слышат, как по стране возводятся новые здания ГКНБ, строится жилье для комитетчиков - и уже мало кто ропщет по этому поводу. Потому что контора работает. Реально работает. Хорошо работает.

Тяжело, со скрипом, но и огромная армия чиновников начала поворачиваться к коррупции задом, к народу передом. Эра чиновничьего бездействия заканчивается, они тоже начинают работать.

Но основной фронт ташиевской деятельности остается прежним – безжалостное искоренение всяких проявлений экстремизма. Он отлично понимает: любая провокация – на руку оппозиции, которая только и ждет момента, чтобы перехватить власть… Чтобы тревожиться опять же о наполнении собственного кармана.

На днях в Кыргызстане пресечена очередная попытка насильственного захвата власти. Сколько их уже было – и всегда Ташиев оказывается на несколько шагов вперед заговорщиков.

Задержаны пятеро, по данным ГКНБ, планировавших организацию массовых беспорядков и дестабилизацию общественно-политической ситуации в республике. В группировку входили граждане, поддерживающие идеологию криминалитета и фанатично исповедующие ислам. Что, собственно, и требовалось доказать: госперевороты осуществляет оппозиция – руками экстремистов. И выпущенные недавно из-под стражи "кемпирабадцы" - не исключение. Всякая так называемся кыргызская революция – результат тесного взаимодействия бандитов, религиозных фанатиков и… оппозиционеров. Которые все в белом и как бы ни при чем.

Интересно, что при обыске у задержанных заговорщиков, кроме традиционного набора в виде оружия, боеприпасов и экстремистской литературы, обнаружился военный билет депутата Жогорку Кенеша Марлена Маматалиева. Как он попал к "революционерам", а главное – как они собирались им воспользоваться? Вопросов много. Следствие разберется.

Главное – госпереворота снова не будет. На горе разочарованной оппозиции.

Информацию о ходе "боевых" операций по обезвреживанию подобных переворотчиков Ташиев не скрывает. И вместе с тем не пиарится. При всей его открытости никому не придет в голову сказать, что генерал делает рекламу себе и возглавляемому им ведомству. Он просто работает. Занимается тем, чем должен – и чем не может не заниматься.

Народ, кстати, необычного генерала уже оценил. Его уважают, ему доверяют. Его охотно примут в любом "неоппозиционном" доме и поделятся с ним лепешкой и кумысом. Заслужил и заработал.