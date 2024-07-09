В Иссык-Кульской области назначен новый представитель акыйкатчы

Руслан Жанышбекович Бердибаев назначен уполномоченным представителем Акыйкатчы (Омбудсмена) КР по Иссык-Кульской области.

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева, представляя коллективу Бердибаева, отметила, что каждый сотрудник должен ясно понимать, что соблюдение прав и свобод человека согласно Конституции является высшей ценностью КР.

"Институт Омбудсмена применяет практику по кадровым вопросам привлекать сотрудников, которые хорошо знают систему изнутри в тех или иных государственных органах. Такая практика дает свои положительные результаты", - отметила Омбудсмен.

Бердибаев родился 23 мая 1970 года, отец троих детей.

Образование: высшее

1990-1996 гг. - КГ-ГМИ им. акад. У. Асаналиева, специальность: горный инженер-электромеханик.

1997-2000 гг. - Академия МВД КР, специальность: юрист.

Опыт работы:

с 1994 по 2024 г. работал в правоохранительных органах.

До назначения уполномоченным представителем Акыйкатчы занимал должность заместителя начальника Следственной службы УВД Иссык-Кульской области, полковник милиции.