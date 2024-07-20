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Акыйкатчы: У одной из погибших от схода селя осталось семеро детей

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- Светлана Лаптева
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Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева от себя лично и от имени Института выражает соболезнование родным и близким погибших из-за схода селей.

"Наши мысли с вами в это печальное время. Разделяю вашу боль утраты. Скорбим вместе с вами", - сказала Омбудсмен.

Сотрудники уполномоченного представительства Акыйкатчы по городу Ош и Ошской области встретились с родными и близкими погибших, чтобы выразить соболезнование. Родственникам уже оказывается необходимая правовая и юридическая консультация.

У одной из погибших остались семеро детей, шестеро из них - несовершеннолетние.

По поручению Акыйкатчы сотрудники института принимают все необходимые меры по оказанию бесплатной психологической помощи.

Также сотрудники института проводят встречи с пострадавшими в результате схода селей. Им разъясняют об их правах на получение помощи от государства.

Кроме этого, коллектив института переведет однодневную заработную плату в помощь пострадавшим от селевых потоков.


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URL: https://www.vb.kg/438403
Теги:
Ошская область, сель, акыйкатчы
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