Президент Ирана Масуд Пезешкиан: "Мое послание новому миру"

"Мое послание новому миру": избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан написал статью под таким заголовком после избрания. В ней он фактически очертил контуры дальнейшей внешней политики Ирана, которая, как отмечают эксперты, не изменит своего стратегического направления, но приобретет большую многовекторность. Масуд Пезешкиан заявил, что новое правительство Ирана будет приветствовать искренние усилия по смягчению напряженности и ответит взаимностью на честность.

В полном тексте статьи Масуда Пезешкиана, в частности, говорится:

"В условиях войны и нестабильности в нашем регионе политическая система Ирана продемонстрировала удивительную стабильность, проведя конкурентные, мирные и высокоорганизованные выборы, развеяв измышления некоторых "экспертов по Ирану" в некоторых правительствах. Эта стабильность и достойная манера проведения выборов подчеркивают проницательность нашего Верховного лидера аятоллы Хаменеи и приверженность нашего народа демократической передаче власти даже в трудных обстоятельствах.

Я баллотировался на пост президента с программой, в которой упор делался на "реформы", "укрепление национального единства" и "конструктивное взаимодействие с миром", в конечном итоге заслужил доверие своих соотечественников на избирательных участках, включая тех молодых женщин и мужчин, недовольных общим положением дел. Я глубоко ценю их доверие и полностью привержен достижению консенсуса как внутри страны, так и на международной арене, чтобы выполнить обещания, данные мной во время моей предвыборной кампании.

Я хочу подчеркнуть, что моя администрация будет руководствоваться приверженностью сохранению национального достоинства и международного статуса Ирана при любых обстоятельствах. Внешняя политика Ирана основана на принципах "достоинства, мудрости и благоразумия", при этом формулирование и реализация этой государственной политики являются обязанностью президента и правительства. Я намерен использовать все полномочия, предоставленные этой должностью, для достижения этой великой цели.

Имея это в виду, мое правительство будет проводить политику, основанную на возможностях, которая создавая баланс в отношениях со всеми странами, соответствовало бы нашим национальным интересам, экономическому развитию и требованиям регионального и глобального мира и безопасности. Соответственно, мы будем приветствовать все искренние усилия по смягчению напряженности и ответим взаимностью на честность.

В моем правительстве укрепление отношений с соседями будет приоритетом. Мы будем отстаивать создание "сильного региона", а не региона, в котором одна страна единолично преследует гегемонию и доминирование над другими. Я твердо убежден, что соседние и братские страны не должны тратить свои ценные ресурсы на разрушительное соперничество, гонку вооружений или неоправданное сдерживание друг друга. Вместо этого мы будем стремиться создать среду, в которой наши ресурсы можно будет направить на прогресс и развитие региона на благо всех.

Мы рассчитываем на сотрудничество с Турцией, Саудовской Аравией, Оманом, Ираком, Бахрейном, Катаром, Кувейтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и региональными организациями для углубления наших экономических связей, укрепления торговых отношений, продвижения инвестиций в совместные предприятия, решения общих проблем и продвижения к созданию региональных рамок для диалога, укрепления доверия и развития. Наш регион слишком долго страдает от войн, межрелигиозных конфликтов, терроризма и экстремизма, незаконного оборота наркотиков, нехватки воды, кризисов с беженцами, деградации окружающей среды и иностранного вмешательства. Настало время решить эти общие проблемы на благо будущих поколений. Сотрудничество ради регионального развития и процветания станет руководящим принципом нашей внешней политики.

Как страны, наделенные обильными ресурсами и общими традициями, основанными на мирном исламском учении, мы должны объединиться и полагаться на силу логики, а не на логику силы. Используя нормотворческий потенциал, мы можем сыграть решающую роль в формирующемся постполярном глобальном порядке, содействуя миру, создавая спокойную среду, способствующую устойчивому развитию, способствуя диалогу и рассеивая исламофобию. Иран готов внести свой вклад в этом отношении.

В 1979 году, после революции, недавно созданная Исламская Республика Иран, движимая уважением к международному праву и основным правам человека, разорвала связи с двумя режимами апартеида, Израилем и Южной Африкой. Израиль остается режимом апартеида и по сей день, добавляя "геноцид" к своей истории, уже омраченной оккупацией, военными преступлениями, этническими чистками, строительством поселений, обладанием ядерным оружием, незаконной аннексией и агрессией против своих соседей.

В качестве первого шага моя администрация призовет соседние арабские страны сотрудничать и использовать все политические и дипломатические рычаги, чтобы сделать приоритетом достижение постоянного прекращения огня в секторе Газа с целью остановить резню и предотвратить расширение конфликта. Затем мы должны усердно работать над тем, чтобы положить конец длительной оккупации, которая разрушила жизни четырех поколений палестинцев. В этом контексте я хочу подчеркнуть, что в соответствии с Конвенцией о геноциде 1948 года все государства обязаны принять необходимые меры для предотвращения геноцида на основании "Конвенции о геноциде 1948 года", а не вознаграждать геноцид нормализацией отношений с преступниками!

Сегодня кажется, что многие молодые люди в западных странах осознали правомерность нашей давней позиции по отношению к израильскому режиму. Я хочу воспользоваться данной возможностью, чтобы сказать этому храброму поколению, что обвинения в антисемитизме в адрес Ирана из-за его принципиальной позиции по палестинскому вопросу не только абсолютно несостоятельны, но и оскорбляют нашу культуру, убеждения и основные ценности. Будьте уверены, что эти обвинения столь же беспочвенны, как и несправедливые обвинения в антисемитизме, которые выдвигаются в ваш адрес, когда вы протестуете в университетах в защиту права палестинцев на жизнь.

Китай и Россия всегда были нашими друзьями и поддержкой в трудные времена. Мы очень дорожим этой дружбой. 25-летняя "дорожная карта" Ирана и Китая стала важным шагом на пути к созданию "всеобъемлющего стратегического партнерства", выгодного обеим странам, и мы, накануне вступления в новый мировой порядок, готовы наладить более широкое сотрудничество с Пекином. В 2023 году китайское правительство сыграло важную роль в содействии нормализации наших отношений с Саудовской Аравией, продемонстрировав тем самым свое конструктивное видение и дальновидный подход к международным делам.

Россия является ценным стратегическим партнером и соседом Ирана, и мое правительство привержено расширению и укреплению нашего сотрудничества. Мы желаем мира народам России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать дипломатические инициативы для достижения этой цели. Моя администрация будет уделять приоритетное внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в таких рамках, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз.

Признавая, что глобальная ситуация вышла за рамки традиционной динамики, моя администрация стремится развивать взаимовыгодные отношения с новыми международными игроками на Глобальном Юге, особенно с африканскими странами. Мы будем стремиться расширять наши совместные усилия и укреплять партнерство для взаимной выгоды всех участников.

Отношения Ирана с Латинской Америкой прочно налажены и будут тщательно поддерживаться и углубляться для содействия развитию, диалогу и сотрудничеству во всех областях. Потенциал сотрудничества между Ираном и странами Латинской Америки значительно больше, чем тот, который реализуется сейчас, и мы рассчитываем на дальнейшее укрепление наших связей.

Отношения Ирана с Европой переживали взлеты и падения. После выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) в мае 2018 года европейские страны взяли на себя одиннадцать обязательств перед Ираном, чтобы попытаться спасти соглашение и смягчить влияние незаконных и односторонних санкций США на нашу экономику. Эти обязательства включали обеспечение эффективных банковских операций, эффективную защиту компаний от санкций США и содействие инвестициям в Иран. Европейские страны нарушили все эти обязательства, однако необоснованно ожидают, что Иран в одностороннем порядке выполнит все свои обязательства по СВПД.

Несмотря на эти отклонения, я рассчитываю на конструктивный диалог с европейскими странами, чтобы вывести наши отношения на правильный путь, основанный на принципах взаимного уважения и равноправия. Европейские страны должны осознать, что иранцы - гордый народ, чьи права и достоинство больше нельзя игнорировать. Существует множество областей сотрудничества, которые Иран и Европа смогут изучить, как только европейские державы смирятся с этой реальностью и откажутся от надуманного морального превосходства в сочетании с искусственно созданными кризисами, которые так долго мешали нашим отношениям. Возможности сотрудничества включают экономическое и технологическое сотрудничество, энергетическую безопасность, транзитные маршруты, окружающую среду, а также борьбу с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, кризисы с беженцами и другие области, все из которых можно было бы использовать на благо наших стран.

Соединенным Штатам также необходимо признать реальность и понять раз и навсегда, что Иран никогда не принимал и не примет давление. Мы вступили в СВПД в 2015 году с добрыми намерениями и полностью выполнили все свои обязательства. Но Соединенные Штаты незаконно вышли из соглашения, мотивированные чисто внутренними раздорами и местью, нанеся сотни миллиардов долларов ущерба нашей экономике и причинив неисчислимые страдания, смерть и разрушения иранскому народу – особенно во время пандемии Covid – через введение экстерриториальных односторонних санкций.

США сознательно пошли на эскалацию боевых действий, ведя не только экономическую войну против Ирана, но и приняв участие в государственном терроризме, убив генерала Касема Сулеймани, мирового героя борьбы с терроризмом, известного своими успехами в спасении жителей нашего региона от ИГИЛ и других похожих варварских террористических групп. Сегодня мир является свидетелем пагубных последствий этого выбора. США и их западные союзники не только упустили историческую возможность снизить и контролировать напряженность в регионе и мире, но и серьезно подорвали Договор о нераспространении (ДНЯО), продемонстрировав, что издержки соблюдения принципов нераспространения - режим распространения может перевесить выгоды, которые он может предложить.

В действительности США и их западные союзники злоупотребляли режимом нераспространения, чтобы сфабриковать кризис вокруг мирной ядерной программы Ирана – открыто противореча их собственным оценкам разведки – и использовать его для поддержания устойчивого давления на наш народ. И это при том, что они активно и решительно поддерживали Израиль – агрессивный режим апартеида, не являющийся участником договора ДНЯО и, как свидетельствуют все доказательства, обладающим ядерным оружием.

Я хочу еще раз подчеркнуть, что оборонная доктрина Ирана не включает ядерное оружие, и призываю Соединенные Штаты извлечь уроки из прошлых просчетов и соответствующим образом скорректировать свою политику. Лица, принимающие решения в Вашингтоне, должны признать, что политика, состоящая в натравливании стран региона друг на друга, не увенчалась успехом и не будет успешной в будущем. Им необходимо смириться с этой реальностью и избегать обострения нынешней напряженности.

Иранский народ доверил мне серьезный мандат решительно продолжать конструктивное взаимодействие на международной арене, настаивая при этом на наших правах, нашем достоинстве и нашей заслуженной роли в регионе и мире. Я приглашаю всех желающих присоединиться к нам в этом историческом начинании."