Власти Казахстана хотят построить три АЭС

Власти Казахстана объявили о планах развития атомной индустрии. В августе 2024 года завершатся публичные обсуждения строительства АЭС. По результатам осенью состоится общенациональный референдум, на котором казахстанцы решат, нужна ли им АЭС. По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, речь идет о строительстве трех АЭС, пишет "Независимая газета".

Вопрос строительства атомной станции в Казахстане обсуждается на протяжении 20 лет. Однако к единому мнению казахстанцы так и не пришли. Ускорение Казахстану придал соседний Узбекистан, который уже начинает с РФ строительство АЭС. В Казахстане же, как заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, лоббистские группы проводят кампании по дискредитации участников шорт-листа по строительству первой в республике АЭС.

Поэтому власти решили пойти другим путем. Вначале провести разъяснительную работу с населением, выяснить его мнение, а уж затем вынести вопрос на референдум. По словам министра, стало понятно, что казахстанцы, особенно молодежь, проявляют большой интерес к развитию атомной энергетики. "Они заинтересованы. Мы видим реальную поддержку людей, которые прямо задают вопрос, почему до сих пор в Казахстане не развивается энергетика", – сообщил журналистам Саткалиев.

Министр Саткалиев подчеркнул, что речь идет не просто о строительстве одной АЭС, а о развитии всей атомной индустрии. Казахстан уже обладает опытом эксплуатации современных реакторов и обладает необходимой научной базой для дальнейшего развития этого направления. В качестве потенциальных вендоров (поставщиков) ядерных технологий рассматриваются компании из Китая, Южной Кореи, России и Франции. Стоимость строительства оценивается в 10–12 млрд долл.

Решение о строительстве АЭС является стратегическим для Казахстана. Оно может обеспечить энергетическую независимость страны, способствовать диверсификации энергетического сектора и создать новые рабочие места.

А пока Казахстан, по словам министра, из-за высоких темпов роста энергопотребления вынужден значительно наращивать импорт электричества и газа. Ранее Саткалиев отмечал, что к 2030 году потребность электрической мощности республики составит 28,2 гигаватта (ГВт), при этом располагаемая мощность дотягивает только до 22 ГВт.

Саткалиев считает, что для надежного и расширяемого энергоснабжения в будущем необходимо подготовить три площадки для строительства АЭС – при условии, что этот вопрос будет поддержан на референдуме. Такие площадки есть – на севере, на востоке и на западе страны. "Если мы говорим о станциях большой и малой мощности, это площадка Балхаш. Есть площадка Курчатов, есть площадка, на которой ранее работала станция средней мощности в Западном Казахстане", – приводит слова главы Минэнерго Kazinform.

Согласно заключению МАГАТЭ, факторов, препятствующих размещению АЭС вблизи озера Балхаш, не имеется. Ранее было предложено 13 разных проектов АЭС. Из них были выбраны 4. Все отобранные предложения подразумевают использование реакторов поколения 3 или 3+, которые отвечают всем требованиям безопасности и имеют улучшенные экономические показатели.

Генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев отметил, что АЭС – это базовая генерация, которая будет 100 лет бесперебойно обеспечивать электроэнергией жителей страны.

На всех этих площадках идут публичные обсуждения по вопросу строительства атомной электростанции. Так, еще в августе прошлого года жители поселка Улькен, что на берегу озера Балхаш в Алматинской области, высказались за переезд на новое место жительство, чтобы на этом месте возвели АЭС (см. "НГ" от 07.09.23). Сегодня для них главное – дождаться проведения референдума, чтобы официально проголосовать за строительство станции.

На днях общественные слушания прошли в Актау Мангистауской области, где в последние годы наблюдаются проблемы с электроэнергией. Напомним, в прошлом году на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) произошла авария на энергоблоках, один из которых был остановлен. Город и область жили в условиях веерного отключения. Однако речь о строительстве АЭС в Актау пока не стоит, хотя в начале нулевых рассматривался проект, связанный с выработкой электроэнергии. Об этом в ходе обсуждений сообщил генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин. По его мнению, в Актау нужно построить АЭС. "Сегодня рассматривается проект энергокомплекса на базе малых модульных реакторов, совмещенных с ВИЭ (возобновляемые источники энергии. – "НГ"). У ВИЭ много отрицательных моментов, они нестабильные, дорогие, но все это можно "загасить" в одном энергокомплексе, используя атомные реакторы. Мы хотим "привязать" проект к Актау. Сейчас ведем переговоры с МАЭК", – цитирует Жантикина Lada.kz.

Против строительства АЭС в Казахстане выступают активисты и прозападные НПО. Они требуют внести в бюллетень название компаний потенциальных подрядчиков. "Однако решение руководства Казахстана сначала провести референдум по строительству АЭС, а потом объявить о выборе поставщика поставило прозападное лобби в сложное положение. Технически в списке есть четыре проекта, и руководство отрасли с каменным лицом не делает никаких анонсов, в пользу каких проектов – французского или корейского. Хотя, думаю, для них тут важнее то, чтобы Казахстан не выбрал проект Росатома", – написал в своем Telegram казахстанский политолог Данияр Ашимбаев. По его словам, активисты требуют выставить на референдум не вопрос об атомной энергетике в принципе, а список конкретных потенциальных поставщиков. "Это уже становится смешно: речь идет не об экологии, а конкретном политическом и коммерческом решении", – подчеркнул эксперт.

Ашимбаев таже отметил и нервозность со стороны лоббистов ветряных и солнечных электростанций. Строительство АЭС существенно сократит объем контрактов и скажется на тарифе за электроэнергию, который и так сильно перекошен в пользу альтернативщиков. "Вот эти как бы "чистые экологи", но опять-таки "топят" за свои контракты. При этом понимают, что строить АЭС нужно, и начинать нужно было давно. Примером чему является ситуация в Мангистау, где после вывода из эксплуатации реактора БН-350 и отказа от строительства нового реактора под давлением американцев нефтедобывающий регион сталкивается с растущим дефицитом не только электрической, но и тепловой энергии. А МАЭК, нужно напомнить, это не только свет и тепло, но и пресная вода", – подчеркнул Ашимбаев.

Напомним, что в конце июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение референдума по вопросу строительства АЭС в стране на осень этого года. От его результатов будет зависеть будущее атомной энергетики в Казахстане.