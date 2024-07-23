В КР введен запрет на использование религиозных терминов в названиях фирм

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон КР "О внесении изменения в Гражданский кодекс Кыргызской Республики".

Закон принят Жогорку Кенешем 27 июня 2024 года.

Целью Закона является создание правовых норм, запрещающих использование в фирменном наименовании юридических лиц слов, терминов и определений религиозного характера.

Так, часть 1 статьи 89 Гражданского кодекса КР дополняется нормой о том, что не допускается применение слов, терминов, определений религиозного характера в фирменном наименовании юридического лица, за исключением религиозных некоммерческих организаций, в уставе которых не ставится основной целью извлечение прибыли, а также юридических лиц, предусмотренных нормативными правовыми актами КР.

При этом устанавливается, что перечень слов, терминов, определений религиозного характера и порядок их использования утверждается кабинетом министров КР.