Акылбек Жапаров: Почтальон снова становится героем нашего времени

С развитием электронной коммерции происходит процесс возрождения почтовой связи, и почтальон снова становится героем нашего времени. Об этом заявил председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров в режиме видеоконференции в ходе открытия второго международного форума по электронной коммерции, проходящего в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области.

"Это важное событие собрало здесь ведущих экспертов, предпринимателей, инвесторов и новаторов в области электронной торговли. Хочу отметить, что со стороны Кабинета Министров принимаются меры по развитию этого перспективного вида торговли. О том, что она действительно перспективна, свидетельствуют факты. По данным Insider Intelligence (Инсайдер Интеллидженс), к 2025 году объем розничных продаж электронной коммерции в мире может вырасти на 50%, до 7,3 трлн долларов, что составит 24,5% общего объема розничных продаж. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составил 4,9 трлн долларов, что составило 19,6% от общего объема розничных продаж. На этом форуме предлагается уникальная возможность изучить и обсудить последние тенденции и вызовы, с которыми сталкиваются компании в сфере электронной коммерции в Кыргызстане", - отметил Акылбек Жапаров.

Он также добавил, что цифровизация в стране идет ускоренными темпами, "граждане получают или оформляют необходимые документы за очень короткое время".

"Этот форум станет еще одним важным шагом на пути экономической интеграции. Вместе мы можем создать благоприятную и конкурентоспособную среду для развития электронной коммерции в нашем регионе. Желаю всем продуктивного обсуждения, плодотворных встреч и успешных деловых связей", - заключил Акылбек Жапаров.