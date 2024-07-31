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Бакыт Торобаев встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом

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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев встретился с новоизбранным Президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, заместитель главы кабмина передал слова приветствия и поздравления от имени президента Садыра Жапарова и председателя кабинета министров Акылбека Жапарова по случаю официального вступления в должность президента Исламской Республики Иран и пожелал больших успехов на этом важном и ответственном посту во благо процветания иранского народа.

Бакыт Торобаев отметил высокий уровень политических контактов между двумя странами, подчеркнув, что Кыргызстан придает важное значение дружеским отношениям с Ираном, которые создают прочную основу для развития двустороннего взаимодействия во многих областях.

В свою очередь, новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность иранской стороны к продолжению постоянного политического диалога, а также к поступательному развития и укреплению кыргызско-иранского сотрудничества.

По поручению Садыра Жапарова Бакыт Торобаев также принял участие в официальной церемонии инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана в качестве главы кыргызской делегации.

Для участия в мероприятии в город Тегеран прибыли главы государств, правительств и парламентов ряда зарубежных стран.


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URL: https://www.vb.kg/438673
Теги:
Бакыт Торобаев, Иран, президент, Кыргызстан, кабмин, Минсельхоз
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