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Представлен ход работ по второй фазе реабилитации Токтогульской ГЭС

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- Виктория Гунгер
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Был представлен ход работ по второй фазе реабилитации Токтогульской ГЭС. На этот проект ЕФСР направил 100 млн долл. США. В настоящее время осуществлена замена двух гидроагрегатов: № 4 и № 2. Сегодня проводятся монтажные работы основного и вспомогательного оборудования гидроагрегата № 1. Об этом говорилось в ходе совместного обзора портфеля между Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) и кабмином КР.

Идет также подготовка к реализации проекта по улучшению водоснабжения и санитарии в сельских населенных пунктах Ошской области.

"На эти цели Фондом планируется выделить 60 млн долл. США. В результате реализации проекта доступ к питьевой воде получат 130 тыс. человек в 32 населенных пунктах. Проект, кроме создания базовой инфраструктуры, будет содействовать развитию систем управления водоснабжения", - говорится в информации.

Как отмечается, Фонд регулярно проводит обзор портфелей совместно с государствами-членами. Это позволяет получать обратную связь от партнеров, обсуждать значимые вопросы для успешной реализации проектов и перспектив финансирования новых приоритетных для государства инициатив.

Отметим, перспективные проекты в сфере ирригации, транспорта, здравоохранения, а также предоставление стабилизационного финансирования обсуждалось Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) и Кыргызской Республикой в ходе совместного обзора портфеля. В мероприятии приняли участие представители Министерства финансов, Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства энергетики, Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/438690
Теги:
ГЭС, Россия, Евразийский экономический союз, Кыргызстан, деньги, кыргызско-российское сотрудничество
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