Погода
$ 84.00 - 84.48
€ 90.43 - 91.42

Расписание выступлений кыргызстанских борцов на Олимпиаде в Париже

228  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

5-11 августа в рамках Олимпийских игр в Париже пройдут соревнования по спортивной борьбе (греко-римской, вольной и женской борьбе). От Кыргызстана в соревнованиях примут участие 10 борцов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, каждый матч в одной весовой категории длится два дня. В первый день определятся финалисты, во второй день состоятся поединки утешительного турнира, а также соревнования за бронзу и золото.

5 августа

19:00 – 1/8 финала (60 кг, 68 кг)

20:20 – 1/4 финала (60 кг, 68 кг)

01:00 – полуфиналы (60 кг, 68 кг)

Участвуют:

Жоламан Шаршенбеков (греко-римская борьба до 60 кг)

Мээрим Джуманазарова (женская борьба до 68 кг)

6 августа

15:00 – утешительные поединки (60 кг, 68 кг)

15:30 – 1/8 финала (77 кг, 97 кг)

16:50 – 1/4 финала (77 кг, 97 кг)

22:15 – полуфиналы (77 кг, 97 кг)

23:50 – финалы (60 кг, 68 кг)

Участвуют:

Акжол Махмудов (77 кг)

Узур Джусупбеков (97 кг)

7 августа

15:30 – 1/8 финала (до 67 кг, греко-римская борьба)

16:50 – 1/4 финала

22:15 – полуфинал

23:30 – финалы (77 кг, 97 кг)

Участвует:

Амантур Исмаилов (до 67 кг, греко-римская борьба)

8 августа

15:30 – 1/8 финала (до 57 кг, вольная борьба)

16:50 – 1/4 финала

22:15 – полуфинал

23:30 – финал (до 57 кг)

Участвует:

Бекзат Алмаз уулу (вольная борьба до 57 кг)

9 августа

15:30 – 1/8 финала (62 кг, 125 кг)

16:50 – 1/4 финала (62 кг, 125 кг)

22:15 – полуфиналы (62 кг, 125 кг)

23:30 – финал (57 кг)

Участвуют:

Айсулуу Тыныбекова (женская борьба до 62 кг)

Аяал Лазеров (вольная борьба до 125 кг)

10 августа

15:30 – 1/8 финала (65 кг, 76 кг)

16:50 – 1/4 финала (65 кг, 76 кг)

22:15 – полуфиналы (65 кг, 76 кг)

23:30 – финалы (62 кг, 125 кг)

Участвуют:

Айпери Медет (женская борьба до 76 кг)

Эрназар Акматалиев (вольная борьба до 65 кг)

11 августа

16:00 – финал (65 кг, 76 кг)


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438719
Теги:
греко-римская борьба, Франция, Кыргызстан, Соревнования, Олимпийские игры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  