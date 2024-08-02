Расписание выступлений кыргызстанских борцов на Олимпиаде в Париже

5-11 августа в рамках Олимпийских игр в Париже пройдут соревнования по спортивной борьбе (греко-римской, вольной и женской борьбе). От Кыргызстана в соревнованиях примут участие 10 борцов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, каждый матч в одной весовой категории длится два дня. В первый день определятся финалисты, во второй день состоятся поединки утешительного турнира, а также соревнования за бронзу и золото.

5 августа

19:00 – 1/8 финала (60 кг, 68 кг)

20:20 – 1/4 финала (60 кг, 68 кг)

01:00 – полуфиналы (60 кг, 68 кг)

Участвуют:

Жоламан Шаршенбеков (греко-римская борьба до 60 кг)

Мээрим Джуманазарова (женская борьба до 68 кг)

6 августа

15:00 – утешительные поединки (60 кг, 68 кг)

15:30 – 1/8 финала (77 кг, 97 кг)

16:50 – 1/4 финала (77 кг, 97 кг)

22:15 – полуфиналы (77 кг, 97 кг)

23:50 – финалы (60 кг, 68 кг)

Участвуют:

Акжол Махмудов (77 кг)

Узур Джусупбеков (97 кг)

7 августа

15:30 – 1/8 финала (до 67 кг, греко-римская борьба)

16:50 – 1/4 финала

22:15 – полуфинал

23:30 – финалы (77 кг, 97 кг)

Участвует:

Амантур Исмаилов (до 67 кг, греко-римская борьба)

8 августа

15:30 – 1/8 финала (до 57 кг, вольная борьба)

16:50 – 1/4 финала

22:15 – полуфинал

23:30 – финал (до 57 кг)

Участвует:

Бекзат Алмаз уулу (вольная борьба до 57 кг)

9 августа

15:30 – 1/8 финала (62 кг, 125 кг)

16:50 – 1/4 финала (62 кг, 125 кг)

22:15 – полуфиналы (62 кг, 125 кг)

23:30 – финал (57 кг)

Участвуют:

Айсулуу Тыныбекова (женская борьба до 62 кг)

Аяал Лазеров (вольная борьба до 125 кг)

10 августа

15:30 – 1/8 финала (65 кг, 76 кг)

16:50 – 1/4 финала (65 кг, 76 кг)

22:15 – полуфиналы (65 кг, 76 кг)

23:30 – финалы (62 кг, 125 кг)

Участвуют:

Айпери Медет (женская борьба до 76 кг)

Эрназар Акматалиев (вольная борьба до 65 кг)

11 августа

16:00 – финал (65 кг, 76 кг)