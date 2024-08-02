Расписание выступлений кыргызстанских борцов на Олимпиаде в Париже

5-11 августа в рамках Олимпийских игр в Париже пройдут соревнования по спортивной борьбе (греко-римской, вольной и женской борьбе). От Кыргызстана в соревнованиях примут участие 10 борцов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.
По ее данным, каждый матч в одной весовой категории длится два дня. В первый день определятся финалисты, во второй день состоятся поединки утешительного турнира, а также соревнования за бронзу и золото.
5 августа
19:00 – 1/8 финала (60 кг, 68 кг)
20:20 – 1/4 финала (60 кг, 68 кг)
01:00 – полуфиналы (60 кг, 68 кг)
Участвуют:
Жоламан Шаршенбеков (греко-римская борьба до 60 кг)
Мээрим Джуманазарова (женская борьба до 68 кг)
6 августа
15:00 – утешительные поединки (60 кг, 68 кг)
15:30 – 1/8 финала (77 кг, 97 кг)
16:50 – 1/4 финала (77 кг, 97 кг)
22:15 – полуфиналы (77 кг, 97 кг)
23:50 – финалы (60 кг, 68 кг)
Участвуют:
Акжол Махмудов (77 кг)
Узур Джусупбеков (97 кг)
7 августа
15:30 – 1/8 финала (до 67 кг, греко-римская борьба)
16:50 – 1/4 финала
22:15 – полуфинал
23:30 – финалы (77 кг, 97 кг)
Участвует:
Амантур Исмаилов (до 67 кг, греко-римская борьба)
8 августа
15:30 – 1/8 финала (до 57 кг, вольная борьба)
16:50 – 1/4 финала
22:15 – полуфинал
23:30 – финал (до 57 кг)
Участвует:
Бекзат Алмаз уулу (вольная борьба до 57 кг)
9 августа
15:30 – 1/8 финала (62 кг, 125 кг)
16:50 – 1/4 финала (62 кг, 125 кг)
22:15 – полуфиналы (62 кг, 125 кг)
23:30 – финал (57 кг)
Участвуют:
Айсулуу Тыныбекова (женская борьба до 62 кг)
Аяал Лазеров (вольная борьба до 125 кг)
10 августа
15:30 – 1/8 финала (65 кг, 76 кг)
16:50 – 1/4 финала (65 кг, 76 кг)
22:15 – полуфиналы (65 кг, 76 кг)
23:30 – финалы (62 кг, 125 кг)
Участвуют:
Айпери Медет (женская борьба до 76 кг)
Эрназар Акматалиев (вольная борьба до 65 кг)
11 августа
16:00 – финал (65 кг, 76 кг)