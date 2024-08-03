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Завершен заключительный этап стимулирующей акции ГНС

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Завершился последний этап стимулирующей акции Государственной налоговой службы по требованию кассовых чеков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ближайшее время независимая комиссия подведет итоги заключительного июльского этапа акции и определит обладателей одного iPhone 14 и четырёх смартфонов.

Напомним, что для участия в акции необходимо было разместить на своих страницах в Instagram или Facebook видеоролики или фото о значимости контрольно-кассовых чеков в жизни граждан.

Налоговая служба призывает всех граждан проявлять активность и при каждой покупке товаров и услуг требовать контрольно-кассовые чеки.


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URL: https://www.vb.kg/438726
Теги:
акции, Кыргызстан, ГНС
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