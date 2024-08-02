К концу года средний размер пенсии достигнет 10 тыс. 547 сомов – Алиев

В Кыргызстане к концу 2024 года средний размер общей пенсии достигнет 10 тыс. 547 сомов. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил председатель Соцфонда Бактияр Алиев.

По его словам, по предварительным расчетам, численность пенсионеров на 1 октября 2024 года составит 787,5 тыс. человек.

Он отметил, что в 2024 году принят закон, предусматривающий меры по совершенствованию пенсионной политики. Основные положения закона включают:

- Назначение базовой части пенсии в полном размере.

- Упрощение процедуры назначения и расчёта величины первой страховой части пенсии.

- Установление в полном размере страховых частей пенсии для инвалидов III группы.

- Увеличение возраста для пенсии по потере кормильца до 18 лет.

- Сохранение надбавок при переезде пенсионера.

- Увеличение срока для выплаты начисленных сумм пенсии до 5 лет.

- Отмена досрочных пенсий с уменьшением размера пенсии и без уменьшения.

"Указом президента КР от 28 июня 2024 года предусмотрена индексация страховых частей пенсий на 18% с 1 октября 2024 года. Размер назначенных пенсий, общий размер которых ниже 6900 сомов, будет доведен до прожиточного минимума пенсионера и будет составлять 6900 сомов", - проинформировал он.