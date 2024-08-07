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Всемирный банк выделил Кыргызстану $45 млн на восстановление ландшафта

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- Виктория Гунгер
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Крупнейшим одобренным к финансированию проектом в Кыргызстане стала программа Всемирного банка по восстановлению устойчивого ландшафта Кыргызской Республики. Об этом говорится в докладе Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Как отмечается, ВБ предоставил на эти нужды кредит в размере 45 млн долл.

"В Центральной Азии действует программа по восстановлению устойчивых ландшафтов в пяти странах региона. Деградация земель представляет собой серьезную угрозу региональной природной инфраструктуре (общие трансграничные экосистемы и охраняемые территории), построенной инфраструктуре (дороги и плотины), а также жизням людей и уязвимой экономике вдоль границ Центральной Азии. Проблема усугубляется исторически слабым региональным сотрудничеством. Барьеры включают: конкурирующие геополитические интересы, различное национальное распределение затрат и выгод от инициатив регионального сотрудничества", - говорится в информации ЕФСР.


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URL: https://www.vb.kg/438832
Теги:
кредит, пастбища, ЕАЭС, Кыргызстан, деньги
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