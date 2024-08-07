Наибольший объем финансирования занимают проекты в транспортном секторе

В рамках инвестиционного финансирования в Евразийском регионе преобладали проекты в транспортном секторе (564,9 млн долл.). Лидируют здесь ЕБРР и АБИИ (489,4 млн долл. и 75,5 млн долл. соответственно). Об этом говорится в докладе Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

В настоящий момент в активной стадии реализации находится 96 проектов. Наибольший объем одобренного финансирования приходится на инвестиционные кредиты в размере 1,3 млрд долл. (55% от общего объема финансирования), затем идут стабилизационные - 0,9 млрд долл. (41% от всего финансирования).

"Инвестиционное кредитование в основном используется в таких секторах, как инфраструктура, развитие человеческого потенциала, сельское хозяйство, здравоохранение, энергетика, государственное управление и администрирование и, как правило, предоставляется для реализации средне- и долгосрочных проектов (период 5–10 лет). Стабилизационное финансирование - вторая по величине группа операций в общем объеме одобренного за анализируемый период финансирования. Основная часть вложений направлена на поддержку бюджета, обеспечение платежного баланса, стабилизацию национальных валют и предоставление фискальной поддержки, что может объяснить большую величину средней суммы операций", - говорится в докладе.