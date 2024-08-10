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ГКНБ приостановил деятельность незаконного медресе в Бишкеке

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В здании столичной мечети незаконно функционировало религиозное учреждение (медресе). Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В связи с чем, межведомственной комиссией в составе представителей ЦГСЭН, муниципальной администрации Первомайского района и мусульманского духовенства была проведена комплексная проверка деятельности указанного учреждения.

Так, на момент проверки в вышеотмеченном религиозном учреждении, обучались несовершеннолетние дети в возрасте от 14 до 18 лет. Также отмеченное религиозное учреждение не имело соответствующих разрешительных документов, по итогам проверки выявлен ряд нарушений законодательства КР в сфере религии и образования, а также архитектурно-строительных и санитарно-эпидемиологических норм.

Следует отметить, что согласно официальным данным Государственной комиссии по делам религий указанное религиозное учреждения в реестре не числится, и соответственно функционирует незаконно.

В настоящее время деятельность медресе приостановлена, учащиеся переданы родителям, а в отношении организаторов незаконной религиозной деятельности будут применены соответствующие меры в рамках законодательства КР.


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URL: https://www.vb.kg/438918
Теги:
ГКНБ, мечеть, несовершеннолетние, религия, Бишкек
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