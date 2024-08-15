ГКНБ: Члены "Йакын-Инкар" отреклись от экстремистской идеологии

29 июня были задержаны члены запрещенного в Кыргызской Республике религиозно-экстремистского течения "Йакын-Инкар": Р. Б. К. 1972 г. р. М. А. Ч. 1966 г. р. М. Ш. С. 1970 г. р. и К. Р. А. 1980 г. р. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, указанные лица ранее активно пропагандировали экстремистскую идеологию на территории города Джалал-Абад и Сузакского района, при этом в силу своих убеждений не давали членам своих семей получать среднее образование и медицинское обслуживание.

Во время содержания в Учреждении № 53 СИН с арестованными проведена соответствующая разъяснительно-профилактическая работа по их отречению от экстремистской идеологии. В результате они осознали ошибочность своих действий и публично отреклись от РЭТ "Йакын-Инкар". В дальнейшем сотрудниками ГКНБ КР, совместно с местными органами власти, с семьями задержанных были проведены разъяснительные беседы, по результатам которых получены обязательства о предоставлении детям возможности на получение школьного образования с нового учебного года, а также поставить на учет и обслуживание в поликлинике.

В настоящее время ГКНБ продолжает профилактическую работу по недопущению вовлечения новых адептов в ряды запрещенных религиозных экстремистских течений и организаций.