Волонтерство в последние годы превратилось из увлечения отдельных групп людей в массовое движение, ставшее по-настоящему важным социальным явлением. Переломным моментом стала пандемия, когда отношение к волонтерам изменилось по всему миру. Они стали настоящими героями.

В Кыргызстане COVID-19 сплотил несколько десятков волонтерских групп. Сотни людей на добровольной основе помогали медикам, правоохранительным органам и тем, кто остался без денег. Они организовывали трансфер, питание, пошив защитных комбинезонов и масок. Сотни продуктовых пакетов ежедневно попадали к тем, кому не на что было кормить свою семью.

За время, что действовал режим ЧП, благодаря всем волонтерам Кыргызстана, помощь получили более трех тысяч семей. Ежедневно, независимо от погоды, каждый из добровольцев развозил продуктовые наборы десяткам семей. В эти продуктовые пакеты входили макароны, масло, рис, гречка, сахар, чай и медицинские маски.

После пандемии волонтерское движение в Кыргызстане никуда не делось. В республике по-прежнему есть люди, которые готовы оказать безвозмездную поддержку нуждающимся, отправиться на очистку территорий, спасать бездомных животных или совершенно бесплатно помочь с организацией праздников для детских домов.

Согласно исследованию Международным Университетом Кыргызстана, в нашей стране опытом волонтерства обладают свыше 300 тысяч молодых людей. Причем, как отмечают авторы этого документа, волонтерская и добровольческая деятельность является для молодежи способом конкретного решения важных для нее проблем.

На этом фоне совсем неудивительно, что трехдневный Международный форум волонтеров государств-участников СНГ, приуроченный к Году волонтерского движения в Содружестве, прошел именно в Кыргызстане - на побережье Иссык-Куля. Событие, стартовавшее 1 августа, получилось масштабным, поскольку для участия в нем в Иссык-Кульскую область прибыли 120 представителей волонтерских объединений из восьми стран содружества.

Молодые люди собрались вместе, чтобы обменяться идеями, поделиться наиболее эффективными практиками и навыками добровольческой деятельности, нацеленной на совместное решение социальных задач. В программе мероприятия значились панельные сессии по темам: волонтерство и цели устойчивого развития; глобальные вызовы и локальные решения, экологическое волонтерство; защита планеты для будущих поколений.

В торжественной церемонии открытия форума принял участие заместитель генерального секретаря Содружества Независимых Государств Нурлан Сейтимов. Он зачитал организаторам и участникам форума приветствие генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, отметившего, что в СНГ укрепление традиций волонтерства рассматривается как важная движущая сила изменения человеческого общества в сторону его большей гуманизации. Именно такой подход положен в основу Концепции развития сотрудничества государств - участников СНГ в поддержке молодежного добровольческого движения.

Надо отметить, что в последние годы в СНГ заметно расширилась практика информационной, методической и экспертной кооперации в части укрепления связей между ведущими волонтерскими объединениями стран содружества. Реализуется ряд совместных проектов в сферах экологического, культурного и спортивного волонтерства. В частности, масштабная организация Игр стран СНГ в России в 2021 году и в Беларуси в 2023 году, Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году стала возможной во многом благодаря слаженной деятельности добровольных помощников.

Год волонтерского движения в СНГ тоже обещает быть богатым на события. В этот период на пространстве содружества пройдет 140 различных по формату мероприятий для добровольных помощников - это встречи и конференции, акции и исследования и многие другие. Причем по инициативе России все они сфокусированы на воспитании патриотизма, стремлении к сохранению исторической правды и на противодействии попыткам коллективного Запада исказить и фальсифицировать нашу общую историю.

Также российское Министерство науки и высшего образования поддержало реализацию волонтерской программы "Послы русского языка в мире" и международный молодежный лагерь "Диалог".

"Волонтерство - это, безусловно, благородное дело. Особенно ярко это проявилось во время пандемии коронавируса в 2020 году, когда волонтерское движение в нашей стране стало активно развиваться. Однако важно, чтобы волонтерство не превратилось в популизм. К сожалению, иногда те волонтеры, которые действительно работают, не имеют времени на постоянное освещение своей деятельности в социальных сетях. Хотя я считаю, что положительные примеры тоже важно продвигать и популяризировать, чтобы не только негативные, но и позитивные практики служили примером для будущих поколений", - говорит экс-депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

Она считает, что сотрудничество волонтеров из стран СНГ и ЕАЭС это замечательная инициатива.

"Такие организации и союзы должны функционировать не только на уровне правительственных соглашений, известных ограниченному кругу людей. Простые граждане, как правило, знают лишь аббревиатуры, такие как СНГ, и не всегда понимают их реальное значение. Волонтеры, своим примером и взаимодействием, помогают преодолевать эти границы непонимания, ведь взаимодействие и решение проблем требует практического опыта и знаний. Волонтерство охватывает множество направлений - от помощи больным людям до заботы о бездомных животных. Я глубоко восхищаюсь теми, кто занимается помощью животным. Волонтерская деятельность охватывает все аспекты нашей жизни и способствует разрушению барьеров непонимания, которые существуют между людьми и странами", - говорит экс-депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова.

Сегодня волонтерство выходит далеко за пределы первоначальной миссии - помощи обществу. Оно стало не просто массовым движением, но и весьма эффективным способом находить точки соприкосновения между разными народами. Особенно важно это для молодежи стран СНГ. Молодые люди, живущие на пространстве содружества, помогая в различных проектах, не только делают большое дело, но и создают важные коммуникации на личностном уровне. Так они формируют новые связи, объединяющие наши страны. И этот колоссальный опыт в итоге сказывается не только на них самих, но и на будущем всех государств содружества.