"Кыргыз почтасы" и ЮНИСЕФ приглашают написать сочинение о правах детей

ОАО "Кыргыз почтасы" и ЮНИСЕФ объявляют совместный конкурс сочинений среди детей от 9 до 15 лет включительно. Участникам предлагается написать сочинение на тему "Права ребенка каждый день" и прислать его по почте.

Конкурс посвящен 30-летию присоединения Кыргызстана к Конвенции о правах ребенка и 30-летию со дня основания ОАО "Кыргыз почтасы".

В сочинениях детям предлагается рассказать о своих правах и объяснить, как эти права помогают им в повседневной жизни. Они могут поделиться своими мечтами и планами на будущее, а также рассказать о том, как они могут использовать свои права, чтобы сделать мир лучше.

Работы можно отправить через ближайшее почтовое отделение связи, используя специальные марки и конверты, которые выдаются бесплатно. Для конкурса выпущены специальные марки, чтобы дети могли бесплатно отправлять письма по почте.

Сочинения принимаются до 22 октября 2024 года по адресу 720001 г. Бишкек, пр. Чуй, 227 ОАО "Кыргыз почтасы". На конверте обязательно должны быть указаны фамилия, имя и отчество участника, адрес проживания и номер мобильного телефона участника или родителя.

Сочинение может быть написано на кыргызском и русском языках в форме письма с соблюдением трех основных требований:

а) на верхней левой части письма указать дату написания;

б) приветствие (вводная часть) и основной текст;

в) заключительная часть (резюмирование и прощание) и подпись.

Работы будут оцениваться по следующим критериям:

соблюдение структуры письма;

соответствие заданной теме;

творческий подход;

может включать иллюстрации;

количество слов не должно превышать 800.

Стоит отметить, что победители конкурса получат ценные подарки, такие как ноутбук, планшет, телефон и другие поощрительные призы.

За подробной информацией можно обращаться по номеру 0705065106.