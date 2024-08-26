Погода
$ 85.12 - 85.60
€ 94.32 - 95.32

Жертвами торговли людьми становятся уязвимые слои населения, - акыйкатчы

170  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Акыйкатчы КР Джамиля Джаманбаева обращает внимание государственных органов на важность обеспечения безопасности жертв торговли людьми, сообщает пресс-служба института акыйкатчы.

Учитывая новые вызовы и тенденции, требуется принятие действенных мер по предупреждению торговли с людьми.

"Важно взаимодействие государственных органов для обеспечения соблюдения прав жертв насилия: на доступ к правосудию, на справедливое судебное разбирательство".

Омбудсмен напомнила, что жертвами торговли людьми зачастую становятся уязвимые слои населения. Одной из самых наболевших и актуальных проблем на сегодня остается обеспечение соблюдения прав уязвимых слоев населения.

В зоне особого риска - дети из малоимущих семьей, дети мигрантов, сироты, полусироты, лица с инвалидностью, пожилые люди.

Также они могут попасть в рабство, в сексуальную эксплуатацию, принуждаться к труду, а также сталкиваться с другими трудными жизненными ситуациями. Правоохранительные органы должны пресекать подобные душераздирающие факты.

"Определенные группы, такие как женщины и дети, нуждаются в дополнительной или специальной защите", - отметила Омбудсмен.

Сотрудники Института Акыйкатчы в тесном взаимодействии с Программным офисом Управления борьбы с наркотиками ООН в Кыргызстане провели обучение для сотрудников туристической полиции и домов отдыха в городе Чолпон-Ате в целях повышения их осведомленности о проблеме торговли людьми.

В ходе обучения были представлены сессии по следующим направлениям:

понимание и уважение основных и специфических прав и свобод человека, прав иностранных граждан в период отдыха;

методы предотвращения дискриминации и несправедливого обращения;

эффективное взаимодействие с туристами и отдыхающими, включая тех, кто относится к уязвимым группам;

современные практики и стандарты защиты прав человека в туристическом секторе.

Сотрудникам туристической милиции и пансионатов раздали таблички горячей линии 115 Института Акыйкатчы.

УНП ООН провело сессию касательно соблюдения трудовых прав сотрудников и профилактики торговли людьми для представителей бизнес-сообщества.

В УНП ООН также отметили, что чаще всего могут нарушаться права несовершеннолетних, которые работают в ночную смену, и тех, кто работает в особо опасных условиях.

Кроме этого, на данных сессиях обсуждались основные понятия торговли людьми, меры по ее предотвращению, такие как усовершенствование законодательных норм, образование и повышение осведомленности населения о рисках и методах торговли людьми, обмен информацией и координация действий между соответствующими ведомствами.

Дополнительно обсуждался механизм перенаправления жертв, который включает: эффективное выявление и идентификацию жертв; предоставление им необходимой юридической, медицинской, психологической помощи; программы по восстановлению и реинтеграции.

При поддержке УНП ООН были изготовлены 1 тыс. штук табличек с надписью "Горячая линия 115".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439189
Теги:
Кыргызстан, акыйкатчы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  