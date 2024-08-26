Жертвами торговли людьми становятся уязвимые слои населения, - акыйкатчы

Акыйкатчы КР Джамиля Джаманбаева обращает внимание государственных органов на важность обеспечения безопасности жертв торговли людьми, сообщает пресс-служба института акыйкатчы.

Учитывая новые вызовы и тенденции, требуется принятие действенных мер по предупреждению торговли с людьми.

"Важно взаимодействие государственных органов для обеспечения соблюдения прав жертв насилия: на доступ к правосудию, на справедливое судебное разбирательство".

Омбудсмен напомнила, что жертвами торговли людьми зачастую становятся уязвимые слои населения. Одной из самых наболевших и актуальных проблем на сегодня остается обеспечение соблюдения прав уязвимых слоев населения.

В зоне особого риска - дети из малоимущих семьей, дети мигрантов, сироты, полусироты, лица с инвалидностью, пожилые люди.

Также они могут попасть в рабство, в сексуальную эксплуатацию, принуждаться к труду, а также сталкиваться с другими трудными жизненными ситуациями. Правоохранительные органы должны пресекать подобные душераздирающие факты.

"Определенные группы, такие как женщины и дети, нуждаются в дополнительной или специальной защите", - отметила Омбудсмен.

Сотрудники Института Акыйкатчы в тесном взаимодействии с Программным офисом Управления борьбы с наркотиками ООН в Кыргызстане провели обучение для сотрудников туристической полиции и домов отдыха в городе Чолпон-Ате в целях повышения их осведомленности о проблеме торговли людьми.

В ходе обучения были представлены сессии по следующим направлениям:

понимание и уважение основных и специфических прав и свобод человека, прав иностранных граждан в период отдыха;

методы предотвращения дискриминации и несправедливого обращения;

эффективное взаимодействие с туристами и отдыхающими, включая тех, кто относится к уязвимым группам;

современные практики и стандарты защиты прав человека в туристическом секторе.

Сотрудникам туристической милиции и пансионатов раздали таблички горячей линии 115 Института Акыйкатчы.

УНП ООН провело сессию касательно соблюдения трудовых прав сотрудников и профилактики торговли людьми для представителей бизнес-сообщества.

В УНП ООН также отметили, что чаще всего могут нарушаться права несовершеннолетних, которые работают в ночную смену, и тех, кто работает в особо опасных условиях.

Кроме этого, на данных сессиях обсуждались основные понятия торговли людьми, меры по ее предотвращению, такие как усовершенствование законодательных норм, образование и повышение осведомленности населения о рисках и методах торговли людьми, обмен информацией и координация действий между соответствующими ведомствами.

Дополнительно обсуждался механизм перенаправления жертв, который включает: эффективное выявление и идентификацию жертв; предоставление им необходимой юридической, медицинской, психологической помощи; программы по восстановлению и реинтеграции.

При поддержке УНП ООН были изготовлены 1 тыс. штук табличек с надписью "Горячая линия 115".