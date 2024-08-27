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Акыйкатчы потребовала защитить права девочки, пострадавшей от насилия в Оше

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Акыйкатчы (Омбудсмен) Джамиля Джаманбаева призывает руководителей правоохранительных органов принять безотлагательные меры для обеспечения соблюдения прав 15-летней девочки, пострадавшей от насилия в городе Оше.

К Омбудсмену обратился представитель 15-летней девочки - она более месяца находилась в сексуальном рабстве.

Как сообщил представитель пострадавшей Жахангир Сайфуллаев, за любое неповиновение ее наказывали и все это снимали на видео.

На видео видны жуткие кадры издевательства над девочкой - ее избивают, угрожают расправой, раздев догола, сбривают брови лезвием.

"Девочку "продавали" разным мужчинам для оказания интимных услуг... Она прошла все круги ада", - возмутился он.

Жахангир Сайфуллаев добавил, что видео сейчас распространяют в онлайн-мессенджерах.

Акыйкатчы настоятельно требует от правоохранительных органов принять все меры для обеспечения безопасности жертв торговли людьми.

"Лица, которые торгуют детьми, должны понести наказание по всей строгости закона. Все причастные к такому вопиющему преступлению должны быть найдены и наказаны", - потребовала Омбудсмен.

Уполномоченный представитель Омбудсмена в Оше принимает все меры для оказания правовой помощи жертве насилия. Пострадавшей требуется длительная реабилитация.

Девочка боится за свою жизнь, так как все, кто ее избивал, угрожал и измывался над ней, все еще находятся на свободе.


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URL: https://www.vb.kg/439213
Теги:
изнасилование, Кыргызстан, акыйкатчы
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