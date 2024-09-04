Погода
$ 84.48 - 84.90
€ 93.22 - 94.10

Акыйкатчы взяла под личный контроль случай с новой жертвой насилия

172  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Уполномоченный представитель Омбудсмена по Нарынской области посетил в больнице женщину, пострадавшую от рук мужа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным, Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева взяла под личный контроль случай женщины из Нарына, на которую с ножом напал супруг. У пострадавшей диагностированы многочисленные колото-резанные ранения на лице, шее, грудной клетке, животе и плечах. Женщина боится повторного нападения со стороны супруга и переживает за своих детей, которые в настоящее время находятся у её брата.

По словам пострадавшей, её муж, Н. М., неоднократно поднимал на неё руку. После очередной ссоры в июле 2024 года женщина ушла из дома вместе с тремя детьми. 31 августа мужчина в нетрезвом состоянии пришёл к ней на работу и, зайдя в столовую, начал наносить удары ножом.

Подозреваемый задержан сотрудниками милиции, и в отношении него возбуждено уголовное дело. Омбудсмен подчеркивает необходимость действенных механизмов для предупреждения насилия и обеспечения безопасности жертв, а также выражает надежду, что подобные случаи в Нарыне не повторятся.

Акыйкатчы с особой тревогой призывает руководителей государственных органов принять все необходимые меры для защиты женщин от семейного насилия и настоятельно обращает внимание на необходимость безотлагательных мер по предупреждению насилия в отношении женщин.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439371
Теги:
Нарынская область, семейное насилие, пострадавшие, акыйкатчы, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  