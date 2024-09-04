Акыйкатчы взяла под личный контроль случай с новой жертвой насилия

Уполномоченный представитель Омбудсмена по Нарынской области посетил в больнице женщину, пострадавшую от рук мужа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным, Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева взяла под личный контроль случай женщины из Нарына, на которую с ножом напал супруг. У пострадавшей диагностированы многочисленные колото-резанные ранения на лице, шее, грудной клетке, животе и плечах. Женщина боится повторного нападения со стороны супруга и переживает за своих детей, которые в настоящее время находятся у её брата.

По словам пострадавшей, её муж, Н. М., неоднократно поднимал на неё руку. После очередной ссоры в июле 2024 года женщина ушла из дома вместе с тремя детьми. 31 августа мужчина в нетрезвом состоянии пришёл к ней на работу и, зайдя в столовую, начал наносить удары ножом.

Подозреваемый задержан сотрудниками милиции, и в отношении него возбуждено уголовное дело. Омбудсмен подчеркивает необходимость действенных механизмов для предупреждения насилия и обеспечения безопасности жертв, а также выражает надежду, что подобные случаи в Нарыне не повторятся.

Акыйкатчы с особой тревогой призывает руководителей государственных органов принять все необходимые меры для защиты женщин от семейного насилия и настоятельно обращает внимание на необходимость безотлагательных мер по предупреждению насилия в отношении женщин.