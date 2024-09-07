Новый детский сад домашнего типа открыли в Октябрьском районе

В рамках Правительственной программы "Акселераторы", для охвата большего количество детей дошкольным образованием в Октябрьском районе состоялось открытие детского сад домашнего типа "Агуша". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, всего в Октябрьском районе находятся 42 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 108 частных детских садов, зарегистрированных как юридические лица в ГНС при Минфине КР и 5 детских садов домашнего типа, которые открыли индивидуальные предприниматели.

Отметим, что каждый желающий может открыть детские сады домашнего типа в установленном порядке.