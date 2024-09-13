Акыйкатчы призвала помочь 50-летнему эстонцу в получении гражданства КР

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева призвала руководителей государственных органов взять в особый фокус своего внимания обеспечение соблюдения прав лиц, оставшихся без удостоверяющих личность документов.

50-летний эстонец Г.Ю. обратился к Омбудсмену КР Джамиле Джаманбаевой с просьбой помочь ему получить гражданство Кыргызстана.

Г.Ю. проживает в Кыргызстане с 1992 года. Он прибыл в КР из Эстонии с паспортом СССР, который в скором времени потерял и не смог вернуться на родину.

Долгие годы он пытался восстановить свои документы.

По его словам, электронные письма в государственные органы Эстонии осталось без ответа.

"Мои попытки восстановить документы через Посольство Эстонии в Казахстане тоже не дали результатов", - рассказал Г.Ю.

В данное время он проживает в селе Кызыл-Суу Иссык-Кульской области. По словам Г.Ю.В., он обосновался в Кыргызстане, нашел друзей и близких людей, поэтому хочет получить паспорт Кыргызстана.

"Я 30 лет всячески старался восстановить свой паспорт. В другой стране без документов пережил не мало трудностей. Работая в разных регионах страны, зарабатывал себе на жизнь. Я привык к Кыргызстану, хочу провести оставшуюся часть жизни на моей второй родине", - говорит он.

Институт Омбудсмена направил письмо в Посольство Эстонии в Казахстане с просьбой посодействовать в получении свидетельства о рождении Г.Ю.

Также обратились в Министерство иностранных дел КР.

По инициативе Института Омбудсмена КР через МИД КР было направлено письмо в государственные органы Эстонии, а также была организована видеосвязь с представителями МИД Эстонии.

В беседе с представителями МИД Эстонии Г.Ю. признался, что хотел бы получить паспорт Кыргызстана.

Но для этого ему нужно свидетельство о рождении. Он рассказал, что в раннем возрасте остался без родителей, и вместе с сестрой воспитывался в детском приюте. После окончания школы он приехал в Кыргызстан.

Отметим, государственные органы Эстонии уточняют информацию о Г.Ю.

Ожидаем, что вынесут положительное решение, и Г.Ю. получит нужный ему документ.