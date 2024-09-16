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Талантбек Иманов сотрудникам НАИ: Если не хотите работать, увольняйтесь!

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Директор Национального агенства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики провел очередное совещание с сотрудниками НАИ при Президенте Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба НАИ.

"Первым вопросом повестки дня стала подготовка к предстоящим большим бизнес-форумам в октябре 2024 года в Баткене, Италии, а также подготовка к Дню экономики Кыргызстана в Германии. Директору была представлена информация о количестве участников бизнес-форумов, планируемых к подписанию документах на форуме, меморандумах и В2В встречах.

Далее на совещании обсудили вопрос о ходе реализации проектов горно-оздоровительного комплекса "Каркыра", нефтеперерабатывающего завода "Джунда", проекта по производству электроэнергии за счет утилизации отходов в Бишкеке и ряда других проектов.

Также Талантбек Иманов поднял вопрос о соблюдении трудовой дисциплины в НАИ при Президенте Кыргызской Республики и напомнил об ответственности за нарушение.

"Мы должны работать 24 часа в сутки, а не как некоторые из вас тут отсиживаются на работе. Каждый инвестор должен быть услышан, работайте тесно с каждым из-них. Готовьтесь качественно к форумам и мероприятиям, это имидж нашей страны. Если не хотите работать, не позорьтесь и увольняйтесь", - сказал Талантбек Иманов".


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URL: https://www.vb.kg/439617
Теги:
инвестиции, Кыргызстан
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