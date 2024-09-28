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Акыйкатчы: Законопроект о штрафах за клевету требует пересмотра и доработки

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Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева призывает инициаторов отозвать на доработку поправку в Кодекс КР о правонарушениях, предусматривающую штрафы за клевету и оскорбления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, 25 июля 2024 года в Жогорку Кенеш представлен законопроект "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях".

Данным законопроектом предлагается дополнить Кодекс КР о правонарушениях статьей 107-1, предусматривающей наложение штрафа на физических лиц в размере 1 000 (одна тысяча) расчетных показателей, на юридических лиц – 2 000 расчетных показателей за клевету и оскорбление в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах и в социальных сетях.

"Штрафные санкции в размере 1000 и 2000 расчетных показателей - необоснованно высоки. Кроме этого, в законопроекте также необходимо учесть, что применение данных штрафных санкций должно определятся исключительно в судебном порядке, а не со стороны Минкультуры", - сказала Акыйкатчы.

Отметим, анализ касался предлагаемых норм законопроекта в части соблюдения прав и свобод человека.

Обозначенный законопроектом размер штрафа не соответствует принципу соразмерности, так как размер наказания за совершение правонарушения должен быть значительно меньше, чем за совершение преступления. А клевета и оскорбление не относятся к преступлениям.

Штрафные санкции, указанные в поправках, существенно превышают размеры штрафов, налагаемых на физических и юридических лиц, установленные в статье 31 Кодекса КР о правонарушениях.

Кроме этого, Джамиля Джаманбаева отмечает, что статья 18 Гражданского кодекса КР и постановление пленума Верховного суда КР "О судебной практике по разрешению споров о защите чести, достоинства и деловой репутации" от 13 февраля 2015 года № 4 указывают на необходимость обращения в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации.

Отметим, что аналогичные несоответствия прослеживаются и в проекте Закона "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях", вынесенного на общественное обсуждение 27 августа 2024 года, предусматривающего наложение штрафа на физических лиц в размере 1 000 (одна тысяча) расчетных показателей, на юридических лиц – 2 000 расчетных показателей за распространение ложных сведений с использованием средств массовой информации, на сайтах в сети Интернет.


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URL: https://www.vb.kg/439834
Теги:
Министерство культуры и туризма, штраф, Кыргызстан, акыйкатчы
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