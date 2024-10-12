"Кыргыз почтасы" исполнилось 145 лет. Президент страны поздравил юбиляров

В большом зале отеля Novotel, где проходили торжества сразу в честь трех юбилеев – 145-летия "Кыргыз почтасы, 150-летия Всемирного почтового союза и 30-летия со дня создания акционерного общества "Кыргыз почтасы", не было свободных мест. Свои теплые поздравления работникам почтовой службы передал президент страны Садыр Жапаров.

"Ровно 145 лет назад в нынешнем Бишкеке, тогдашнем Пишпеке, был открыт первый почтовый пункт. С тех пор почтовая служба стала важным каналом связи между удаленными регионами и столицами, передачи информации и доставки посылок. В годы независимости Кыргызстана, как и в других сферах, в почтовой службе начались значительные изменения. Кыргызстан стал полноправным членом Всемирного почтового союза, что позволило наладить международные почтовые связи с другими странами.

Прошлый год особенно порадовал тем, что открытое акционерное общество "Кыргыз почтасы" поднялось с 98-го на 29-е место в мировом рейтинге развития почты среди стран-членов Всемирного почтового союза. В настоящее время усилия открытого акционерного общества "Кыргыз почтасы" по реализации ряда международных проектов, направленных на расширение электронной коммерции, развитие логистических и банковских услуг, а также улучшение почтовых услуг в соответствии с потребностями цифрового мира, заслуживают поддержки", - говорится в послании президента.

Глава государства выразил огромную благодарность ветеранам, которые внесли значительный вклад в развитие почтовой службы страны и посвятили свою жизнь профессии. "Сегодня почтовая служба – это не просто традиционные почтовые отделения, но и целая инфраструктура, которая успешно адаптируется к вызовам современных цифровых технологий, ускоряет обмен информацией по всему миру и способствует развитию экономики страны", - так высоко оценил президент работу почтовиков.

В интервью vb.kg генеральный директор ОАО "Кыргыз почтасы" Марат Черикчиев также выразил благодарность своим сотрудникам за их сложный и ответственный труд по оказанию почтовых услуг населению. "Они – главная наша ценность и нам предстоит еще многое сделать для развития почтовой службы страны в соответствии с современными реалиями. В стратегии развития предприятия до 2033 года указан поэтапный план, и я считаю, что мы стремительно идем вперед, уверенно придерживаемся заданного курса. И с таким коллективом как наш, уверен, добьемся больших успехов", - сказал Марат Черикчиев.

"В стране насчитывается более трех тысяч почтовых работников, но 145-летний юбилей "Кыргыз почтасы", который мы отмечаем, - это праздник не только для нас, но и для подавляющего большинства жителей Кыргызстана, которые регулярно пользуются услугами почты", - добавил Марат Черикчиев.

По его словам, почта перестраивается с учетом развития электронной торговли. Мы являемся непосредственным и полноценным ее участником. "Кыргыз почтасы" работает со многими международными платформами и осуществляет доставку до адресатов. "Сегодня мы можем делать отправления в 198 стран мира. Компания является полностью хозрасчетной. В этом году удалось на сто процентов поднять зарплату сотрудникам", - прокомментировал гендиректор ОАО Черикчиев.

На вопрос vb.kg, не устарела ли сегодня почта, начальник финансово-экономического управления ОАО "Кыргыз почтасы" Алия Андабекова ответила: "Почта, связывающая между собой города, села и государства, всегда считалась объектом стратегической важности. На протяжении более ста лет она оставалась главным видом связи, подчас единственной возможностью передать весточку родным. Казалось бы, что с появлением интернета, виртуальных чатов и мобильных телефонов услуги почты стали не востребованы. Однако почта продолжает свою работу, она нужна и в наш век информационных технологий, поскольку является обязательным атрибутом любого государства наравне с флагом, гимном, гербом. Почта, на мой взгляд, есть свидетельство того, что государство развивается, общается со всем миром. Даже в продвинутых странах, где, казалось бы, информационные технологии проникли во все сферы жизни, осталась почтовая служба.

Тем более в нашей стране информатизация еще не дошла до отдаленных населенных пунктов. И там почтовые отделения по-прежнему самое посещаемое место, где получают пособия, пенсии, отправляют и получают письма, посылки, денежные переводы. А уж почтальон в селе почти родной человек! Его всегда встречают с радостью. Так было всегда, так осталось до наших дней. Это своего рода, можно сказать, вековая традиция. В стране сейчас работают 868 почтовых отделений связи, только в столице их – 78, а вообще объектов почтовой связи в республике – более 900".

По словам Алии Андабековой, по итогам первого полугодия они доставили более ста тысяч посылок отовсюду, в том числе из-за рубежа. А писем, различной корреспонденции обработали вообще под миллион. ОАО "Кыргыз почтасы" является членом Всемирного почтового союза и поддерживает связи практически со всеми 198 странами, которые входят в него.

Судя по нарядно одетым женщинам, присутствующим в зале, у "Кыргыз почтасы" - женское лицо. И сразу видно, что коллектив опытный и дружный - настоящая команда единомышленников, которым дорога эта профессия. Чувствуются, что все работают с большой душой и энтузиазмом, и даже многим их тех, кто уже на пенсии, не сидится дома.

"Сегодня в службу приходит все больше молодых специалистов, перенимающих опыт у ветеранов, а значит и впредь авторитет "Кыргыз почтасы" будет крепнуть. Мы автоматизируем рабочие места, производственные процессы, стараемся заменить большую часть ручного труда, внедряем передовые технологии. Что стало больше привлекать молодежь", - сказала в интервью vb.kg начальник финансово-экономического управления ОАО.

Как отмечалось во время многочисленных поздравлений гостей, пришедших на юбилей, - руководителей многих компаний, представителей администрации президента и правительства, разных министерств, в почтовой связи случайных людей точно не бывает. И у каждого почтовика - своя история в профессию.

Например, Нургуль Картаева за 48 лет работы завоевала уважение коллег и клиентов почтовой службы. Ее путь в профессию, как и у большинства коллег, начался с должности оператора связи в почтовом отделении в Таласском районе. Сюда она пришла в 1976 году, получив диплом специалиста почтовой связи после окончания политехнического техникума. Работала заместителем, начальником районного узла связи, руководила областным Таласским предприятием связи "Кыргыз почтасы".

"Теперь я уже на пенсии, но продолжаю работать оператором-контролером в Аламединском районном филиале ОАО "Кыргыз почтасы". Вот посмотрите, сколько в зале моих коллег, таких же ветеранов, как я, которые продолжают работать. И не только потому, что это пополняет наш семейный бюджет, а просто хочется оставаться членом дружного и профессионального коллектива. Почта как магнит притягивает. Служба наша не стоит на месте, а динамично развивается, - рассказала vb.kg Нургуль Кубатовна. - Да и как иначе? Современная почта предоставляет населению все больше и больше разнообразных видов услуг. Нужно соответствовать стремительной скорости времени, - добавила она.

Праздник ознаменовался награждениями ветеранов службы и гостей, которые тесно сотрудничают с ОАО "Кыргыз почтасы", и конечно, выступлениями известных артистов и фуршетом.

Кстати, накануне юбилея -7 октября авиакомпания Asman Airlines торжественно открыла новый офис. На мероприятии состоялось подписание важного соглашения между ОАО "Кыргыз почтасы" и Asman Airlines на перевозку почтовых отправлений по всей территории страны.

Согласно условиям договора, новое сотрудничество направлено на улучшение логистических процессов и своевременную доставку почтовых отправлений во все регионы Кыргызстана. Это соглашение открывает новые возможности для оптимизации работы почтовой службы и упрощает процесс транспортировки корреспонденции как для организаций, так и для частных клиентов.

Представители обеих сторон отметили, что совместная работа позволит значительно сократить время доставки почты, обеспечив более эффективное взаимодействие между регионами страны.