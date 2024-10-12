Россия помогает Кыргызстану строить сильную экономику

За шесть месяце 2024 года в Кыргызстан поступило $462,2 млн инвестиций. Это на 7,7% больше чем годом ранее. Причем $353,7 млн или 76,52% от этого объема - это реинвестированная прибыль. То есть инвесторы не только открывают или покупают доли в компаниях, но и вкладывают полученную прибыль в их укрупнение.

Больше всего инвестиционных поступлений в первом полугодии было направлено в обрабатывающее производство - $168,6 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года вложения выросли на 29,4%. При этом если отраслью, которая больше всего нарастила ПИИ, стало обеспечение электроэнергией и газом - тут отмечено увеличение на рекордные 463,6%.

В стране по объему поступающих инвестиций традиционно лидирует столица - $229,3 млн, что занимает почти 50% всего объема ПИИ за это время. Однако в региональной разбивке первое место по росту объема прямых иностранных инвестиций за год показала Баткенская область. Туда поступило на 222,1% больше инвестиционных средств, чем в тот же период прошлого года, - всего $1,9 млн.

Россия обеспечила 23% притока всех ПИИ в Кыргызстан. Для сравнения на Нидерланды приходится только 7%, инвестиции оттуда сократились на 81,2%, а на Казахстан - 6%, тут отмечено снижение ПИИ более чем 97%.

Таким образом, основными инвесторами Кыргызстана выступают Китай и Россия, причем разница между суммами ПИИ, поступившими из этих стран минимальна. Если КНР вложил в экономику Кыргызстана $109,3 млн, то РФ - $108,3 млн. Сокращение разницы между Китаем, считавшимся долгое время главным нашим инвестором, и Россией произошло за счет того, что приток российских инвестиций (+24,2% за год) значительно опережает поступление ПИИ из Китая (+6,8%). Это говорит о том, что российские инвесторы на фоне смещения вектора в Центральную Азию стали больше вкладывать в Кыргызстан.

Отток российских инвестиций из кыргызской экономики значительно ниже, чем китайских. Для сравнения в Россию уходит всего 19,4% от вложенных в Кыргызстане денег, в Китай - более 40%. Это говорит о том, что бизнес РФ задерживается здесь, он не просто извлекает прибыль и вывозит ее, а направляет на развитие предприятий внутри страны.

"Если рассматривать все виды инвестиций, Россия занимает лидирующее положение. Российские инвестиции разнообразны, включая технологические вложения. Они удобны и понятны, а также соответствуют нашим стандартам, что делает их гармоничными для нашей экономики", - считает эксперт Бакыт Бакетаев.

Ярким примером сотрудничества наших стран в высокотехнологических отраслях является разработка закона о технопарках. Кыргызстан подготовил этот документ при поддержке российских партнеров. Он позволит нам дополнительно привлекать частный капитал из России в такие отрасли как легкая промышленность, металлургия, энергетика, химическая промышленность, машиностроение и медицина.

По мнению эксперта, именно дружественные отношения между нашими странами способствуют такому тесному сотрудничеству и притоку российских инвестиций.

"Важно отметить, что речь идет не только о коммерческих проектах, но и о приоритетных для нас отраслях. Например, Российско-Кыргызский Фонд развития активно работает в нашем регионе. В последние годы, учитывая дефицит электроэнергии, фонд переориентировал часть своих средств на запуск новых энергетических мощностей", - продолжает он.

В настоящее время Российско-Кыргызский Фонд развития финансирует строительство сразу восьми гидроэлектростанций в республике. Их реализация обошлась финансовому институту в $77 млн. Но эти вложения окупят себя, ведь запущенные энергомощности позволят покрыть существующий дефицит в секторе на 20%. Суммарно они дадут 162 мегаватта. Это огромная помощь нашему энергосектору.

Кроме того, РКФР изучает возможность финансирования еще пяти проектов в сфере энергетики. Там вложения со стороны Фонда предварительно оцениваются в $45 млн.

В целом за последние десять лет Российско-Кыргызский Фонд развития предоставил финансирование почти 3,5 тысячам проектов. А общая сумма инвестиций превысила $727 млн. Причем $242 млн из них получил малый и средний бизнес.

На ближайшие годы Фонд поставил перед собой задачу вложить в кыргызскую экономику еще $630 млн. И это мы говорим только о вложениях РКФР. Помимо этого, за последние два года Россия инвестировала в экономику Кыргызстана $5 млрд.

Таким образом, на Россию приходится 65% всех прямых инвестиций из стран СНГ. А доля прямых инвестиций из РФ за последние два года выросла с 2,5% до 15%, то есть в шесть раз. Важно, что львиную часть российских денег направляется на обрабатывающую промышленность.

В свою очередь рост производства стимулирует товарооборот между нашими странами. Россия является одним из главных рынков сбыта кыргызской продукции. Прошлый год стал рекордным в истории наших торговых отношений. В 2023 году мы наторговали на $3 млрд. При этом мы видим продолжение позитивной динамики в этом году, за восемь месяцев 2024 года наш товарооборот вырос на 13%. Главные предметы торговли, которые мы получаем из России - топливо, металлы, злаки, автомобили и шоколад.

Так, что кто бы, что не говорил Россия была и остается нашим главным стратегическим партнером. Она помогает нам поднимать производство, обеспечивает рынок сбыта, предоставляет работу нашим трудовым мигрантам и в целом все ее действия направлены на повышение благосостояния кыргызстанцев.

"Мое мнение таково, что российские инвестиции напоминают манную кашу - их легко усвоить, они не требуют особых усилий. В то время как инвестиции из других стран можно сравнить с картошкой: их нужно почистить, сварить и понять, что это такое. Здесь возникает языковой барьер и дополнительные сложности. Например, западные инвестиции часто связаны с политическими требованиями. Это делает их более сложными для интеграции", - подчеркивает Бакетаев.

Важно, что Россия одна из немногих государств в мире, которые выстраивают с нами отношения на равных, на условиях партнерства, а не прислужничества. Она не дает нам денег в долг, что не загонять нас жесткие кабальные условия, но и не поддерживает в нас иждивенцев. Ей не нужны наши промышленные объекты, земли и ресурсы. Она помогает Кыргызстану перестроить и модернизировать кыргызскую экономику с купи-продай на производство, чтобы сделать нас более независимыми к внешнему влиянию.