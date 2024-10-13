Время птенцов атамбаевских революций уходит безвозвратно

После февральской революции 1917 года в России пост министра юстиции временного правительства занял Александр Керенский. И первым делом он объявил амнистию едва ли не для всех заключенных. Независимо от того, за что именно сидел гражданин, он был обозван "жертвой царизма", обрел свободу – и зачастую стал действовать как настоящая жертва, обиженная, униженная и оскорбленная, которой отныне в качестве компенсации позволено абсолютно все. Весь этот сомнительный народ, вылетевший на волю из тюрем, стал называться птенцами Керенского.

В современном Кыргызстане тоже периодически появляются граждане, считающие себя жертвами какого-то произвола и борцами за все хорошее против всего плохого. Эти лица четко усвоили правила атамбаевских времен: главное – громко кричать, рвать на груди рубаху, публично клясться в своем патриотизме, отважно плеваться в сторону власть имущих и с усиленной амплитудой размахивать руками (для этого желательно найти трибуну повыше).

Чьи это птенцы? Чего они добиваются в итоге? Спроси их: "А что вас, собственно, не устраивает?" Ответят: "Всё!" - "А чего хотите?" - "Чтобы было не так, как сейчас!" - "А как надо?" - "Не знаем, но точно – не так!".

Именно при Атамбаеве сформировалась такая оппозиция – горлопанистая, либерально-демократическая, всем остальным видам деятельности предпочитающая митинги и пикеты, не брезгующая провокациями… Все мы это неоднократно наблюдали. Приходит гражданин, настроенный против всего и всех, на площадь, разворачивает оскорбительные транспаранты, выкрикивает не менее оскорбительные лозунги, усиленно привлекая к себе внимание милиции. А как только привлечет – начинает демонстративно падать, хвататься за сердце и, будучи препровожден куда следует, жаловаться на отсутствие демократии и грубое попрание прав человека… Вот это и есть коллективно-собирательное лицо кыргызской оппозиции, взращенной при пламенном революционере Алмазбеке Атамбаеве.

Нынешняя власть пожинает плоды. И даже начав постепенно строить принципиально новое государство и общество, то и дело сталкивается со старорежимными "птенцами". Не умеющими, по сути, ничего, кроме как бузить, подстрекать, науськивать, а после громко плакать и требовать снисхождения и справедливости (как они ее понимают). Логичный вопрос: работать не пробовали? Впрочем, они считают себя работающими на благо страны и народа… Зарплату, как правило, получая из далекой заграницы.

Вроде утихли страсти вокруг "кемпирабадцев". Казалось – совсем недавно: "Смело мы в бой пойдем… И как один умрем…" За что? За какие такие светлые идеалы? Зачем понадобилось паре десятков несогласных баламутить народ и ставить Кыргызстан на грань серьезного конфликта с Узбекистаном? Им объясняли: в результате заключаемого с узбекской стороной соглашения по водохранилищу Кыргызстан ничего не теряет, зато приобретает доброго соседа, партнера и союзника. Они не слышали – и не желали слушать. Они бились в истерике, подталкивая толпы пришедших на них посмотреть чуть ли не к войне против узбеков.

Чуть позже запели по-другому. Как только птичек задержали и разместили по клеткам – оказалось, что все они тяжко больны, что тюремная камера совершенно непригодна для житья, а дома плачут оставшиеся беспризорными голодные малые дети…

Теперь ситуация повторилась с независимыми журналистами. Которые упорно отказываются учиться на чужом горьком опыте. Они – "жертвы системы" и "борцы за правду". Какой системы? За какую правду? С каких пор "независимым" считается журналист, живущий на зарубежные гранты? И с каких пор западным "товарищам" настолько припекло сделать Кыргызстан процветающей страной, что они не скупятся на подачки журналистам, охаивающим все вокруг и настраивающим народ на революционный лад?

На днях Ленинский районный суд Бишкека вынес решение по делу одиннадцати тружеников СМИ. Виновными признаны четверо, двое из них получили реальные тюремные сроки. В чем они виноваты? На этот счет есть хорошая поговорка: "Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел". И как бы ни старались прозападные "независимые" расследователи представить себя беззаветными борцами за свободу и демократию, осудили их не за борьбу, а за методы этой "борьбы": фейки, призывы к неповиновению и массовым беспорядкам. И свобода слова тут совершенно ни при чем. Свобода – это не "что хочу, то и молочу", не откровенное нежелание "фильтровать базар". Подлинная свобода слова подразумевает вдумчивость, доказательность и ответственность. А со всем этим у осужденных журналистов – не очень.

Да и говорить о том, что власть закручивает гайки не глядя и репрессирует всех подряд, кто написал хоть слово против, - тоже не приходится. Из одиннадцати фигурантов семеро судом оправданы за отсутствием состава преступления. Наказаны не все без разбору, а те, кто действительно и доказано виновен.

Что следовало бы уяснить для себя коллегам осужденных? Не то, что отныне надо замолчать и ни в коем случае никого не критиковать. Надо осознать, во-первых, что не стоит называть себя независимым, если работаешь под диктовку, одобрение и вознаграждение со стороны западных фондов. Во-вторых, ты можешь сколько угодно враждовать с самим собой, но быть врагом целому народу, толкая его туда, где он уже неоднократно побывал и до сих пор окончательно не оправился, - преступление. В-третьих, конструктивная, справедливая критика еще никому не повредила, вредит огульное охаивание в сочетании с ложью.

Ну и в-четвертых, пора птенцам уже опериться, одуплиться и понять, где, как и для чего они живут и действуют. Время бесцельно каркающих воронят ушло. Скорее всего – безвозвратно.