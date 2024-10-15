Институт Акыйкатчы КР временно переехал в здание МИД

Институт Акыйкатчы (Омбудсмена) КР в связи с ремонтными работами в своем здании временно переехал в бывшее здание Министерства иностранных дел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, институт Омбудсмена с 14 октября временно работает по адресу: г. Бишкек, пр. Эркиндик, 57.

Также в связи с переездом контактные номера для обращения граждан поменялись.

Актуальные контакты института: (+996 555) 339 292.

Номер горячей линии: 115.

WhatsApp: (+996 999) 000 115.

Как отмечает ведомство, здание института Омбудсмена было построено в 1930-х годах, и ремонтные работы в нем не проводились долгое время